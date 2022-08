Bruno Barbieri sotto accusa: pareri negativi, lo chef molla tutto?

Problemi per la carriera nel mondo dello spettacolo di Bruno Barbieri. Il noto chef e conduttore ha ottenuto pareri tutt’altro che buoni

Ormai da anni la carriera di Bruno Barbieri si divide in due parti. Da un lato la sua rinomata capacità ed esperienza da chef stellato, visto che si propone da tempo come uno dei cuochi più apprezzati del panorama gastronomico italiano.

Dall’altra si diletta come conduttore televisivo. In primis grazie alla rivelazione in Masterchef, reality show del quale è giudice fin dalla prima edizione. Mentre di recente si sta divertendo nel condurre il format 4 Hotel.

Un’idea interessante ed inizialmente molto seguita. Ma che di recente non sembra più aver effetto sul pubblico televisivo. Lo dicono i numeri ed i dati auditel, che sembrano bocciare la messa in onda in chiaro delle puntate di questo game show riguardante il mondo degli alberghi.

Gli ascolti TV di venerdì 12 agosto 2022: flop per 4 Hotel di Barbieri, bene gli Europei di nuoto

Le puntate di 4 Hotel in onda nell’access prime time di TV8 stanno dando risultati flop. Nell’episodio di ieri il programma di Bruno Barbieri è stato seguito solo da 436.000 spettatori, vale a dire il 3% di share complessivo per quella fascia oraria.

Numeri bassi che faranno riflettere i producer di Sky, in particolare se confermare la successiva messa in onda di 4 Hotel in chiaro. Intanto nella fascia preserale il contenitore di Rai Uno Techetechetè può vantare un ascolto di 2.887.000 spettatori con il 19.7%.

9.2% di share per gli Europei di Nuoto andati in onda su Rai Due a partire dalle 18 in punto. Vuol dire che gli italiani sono comunque attratti dallo sport acquatico, che ha raccolto ottimi numeri nonostante i game show in competizione.

In prima serata invece ieri, venerdì 12 agosto, testa a testa tra Rai Uno e Canale 5. La replica di Cavalli di battaglia, lo show del compianto Gigi Proietti, ha ottenuto il 12.1% di share sul primo canale. Mentre Mediaset con la puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni si è ben difesa ottenendo l’11.9%.

Terzo gradino del podio serale è andato ad Italia Uno, che ha trasmesso la puntata in prima visione di Chicago Med. La serie americana ha raccolto 796.000 spettatori (6.4%).