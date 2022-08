Antonella Clerici, ci sono novità a The Voice Senior: è successo durante le vacanze

Proprio mentre Antonella Clerici si trova in vacanza in Francia con Vittorio Garrone, si sono diffuse alcune importanti informazioni riguardo The Voice Senior. Ecco cosa è successo ed alcuni gossip riguardo la nuova edizione.

Mentre Antonella Clerici si gode le sue vacanze a Dinard, in Bretagna, in Italia impazza il gossip. Non solo si sono diffuse alcune indiscrezioni che darebbero per certo il suo matrimonio entro l’estate 2023, ma anche riguardo i suoi programmi sono iniziate a circolare alcune voci che riguardano il cast della prossima edizione.

Dopo un anno di assenza, Al Bano potrebbe rientrare a far parte di The Voice Senior. Sembrerebbe comunque molto difficile che il cantante pugliese riesca a far spazio fra i numerosi appuntamenti nella sua agenda. Inoltre, sembrerebbe che l’invito sia stato inoltrato solo ad Al Bano e non a sua figlia Jasmine.

Antonella Clerici, cosa succede a The Voice Senior

La decisione di far tornare Al Bano fra i giudici di The Voice Senior sarà di fondamentale importanza. Il segreto del successo del programma deriva proprio dalla capacità di Antonella Clerici di saper ricreare un clima familiare. I continui sketch di Clementino contribuiscono a rendere il clima più divertente ed aumentare il ritmo della trasmissione.

Con una scelta che ha sorpreso, la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche di The Voice Senior. Dal 9 luglio al 27 agosto gli spettatori potranno rivedere tutte e otto le puntate di questa ultima stagione del programma. Guardando ai dati delle repliche, c’è una cosa che ha davvero sbalordito tutti, soprattutto gli addetti ai lavori.

I dati parlano chiaro: la presentatrice è molto amata dagli italiani

Nonostante si tratti di repliche, The Voice Senior è riuscito a tenere incollati allo schermo il pubblico anche durante le vacanze estive. I dati che riguardano i dati sugli spettatori unici parlano chiaro. Per ogni puntata trasmessa dal 9 luglio, con un’incredibile costanza, si sono registrati poco meno di due milioni di spettatori, superando il 17% di share.

The Voice Senior è dunque un programma che è riuscito ad appassionare gli spettatori. Lo ha sottolineato anche DiPiùTv, dove si è specificato anche che le repliche stanno andando in onda di sabato, mentre durante l’anno la diretta era di venerdì. Il settimanale non è il solo a sperticarsi in complimenti. Anche Maurizio Costanzo, rispondendo ad una domanda di una sua lettrice, ha scritto che a volte gli viene la pelle d’oca dal talento dei concorrenti.

Ecco la presentazione delle repliche di The Voice Senior: