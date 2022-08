Viaggiatori, state attenti! Occhio alla nuovissima truffa dell’autogrill

Attenzione per chi viaggia in auto durante questo periodo di ferie estive, in arrivo una truffa bella e buona nelle aree di sosta

Neanche quando si viaggia e si va in vacanza si può stare effettivamente tranquilli. Infatti, come raccontato già da vari siti web, si sta propagando in queste settimane una nuova tipologia di truffa che colpisce soprattutto i viaggiatori ed automobilisti.

Tale brutta sorpresa può capitare in particolar modo a coloro che si muovono in auto e sono propensi a fermarsi negli autogrill o nelle aree di servizio presenti ai bordi delle strade statali ed autostrade su territorio nazionale.

Attenzione dunque per tutti coloro che intendono fare una pausa caffè o utilizzare i servizi degli autogrill in questo periodo di grandi spostamenti vacanzieri. Rischiate di incappare in gruppi di truffatori preparati ed ormai sempre più furbi.

La truffa dell’autogrill e delle gomme bucate: guai a non cascarci!

Così funzionerebbe la truffa che si sta propagando nelle aree di servizio autostradali italiane. I malintenzionati, appostati già nel parcheggio dell’autogrill, scelgono l’automobilista da ‘fregare’ non appena quest’ultimo sia entrato in area di sosta.

Non appena il malcapitato si reca all’interno dell’area al chiuso, i truffatori agiscono bucando un paio di gomme della sua vettura. Al ritorno del proprietario del mezzo, questi ultimi faranno finta di essere automobilisti gentili, preoccupati per il danno e pronti ad aiutare.

Mentre l’automobilista si accerterà del danno subito alle ruote, i truffatori saranno dunque intenti a rubare effetti personali all’interno della vettura. O, nel caso in cui il carico fosse pesante, inviteranno lo stesso truffato a cercare aiuto o rimedio all’interno dell’autogrill, così da avere il tempo di rubare borse, valigie o altri oggetti di valore. Per poi ovviamente dileguarsi in autostrada.

Una truffa da evitare e già segnalata da diversi malcapitati. Molto simile tra l’altro a quella adoperata nei parcheggi dei grandi supermercati, in cui viene messa in atto una ladreria con gli stessi crismi. Senza dimenticare i numerosi furti di borse o sacche all’interno delle auto parcheggiate, mentre il malcapitato di turno è intento a riporre il carrello del supermercato nell’apposito scomparto.