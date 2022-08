Uomini e Donne, incidente per uno dei volti più amati: bufera sui social. Su Instagram è scoppiata una polemica dopo l’ultimo episodio

I fan non hanno perdonato a Natalia Paragoni una gaffe che riguarda le geografia. Diciamo che sui social la star di U&D ha dimostrato di non essere proprio ferratissima in materia.

Diventare una dama di Uomini e Donne richiede alcune doti specifiche, così come per i tronisti. Di certo tra queste non figura la cultura geografica nello specifico, diciamo un tipo di particolare che possiamo anche tralasciare all’interno di un simile contesto televisivo. Il problema è che il mondo dei social è pieno di trappola e tutti coloro che ambiscono a diventare influencer e IG star devono fare i conti anche con le domane dei fan. Su una buccia di banana del genere è scivolata recentemente Natalia Paragoni, tra le protagoniste più apprezzate del salotto di Uomini e Donne.

La ragazza è salita alla ribalta delle cronache di Canale 5 grazie al ruolo di corteggiatrice nel dating show di Maria De Filippi.

L’ex estetista, oggi modella e influencer, è andata in vacanza in questi giorni a Matera, assieme al compagno Andrea Zelletta, ex tronista di U&D. Una scampagnata che è piaciuta molto ad entrambi, tanto che Natalia non ha esitato a definire la “città dei sassi” come una delle più belle d’Italia. L’unico grande peccato è che una story affianco alla scritta Matera ha abbinato Puglia!

La cosa non è passata di certo inosservata, e non solo agli abitanti della Basilicata (eufemismo). Molti follower hanno iniziato a tempestarla di messaggi, anche visibilmente risentiti.

Uomini e Donne, brutta gaffe per Natalia Paragoni: purtroppo è in dolce compagnia!

C’è da dire che Natalia Paragoni non è la prima a fare gaffe del genere. Sulla stessa strada lastricata di buche è passata anche l’illustre Giulia De Lellis. Nel suo caso fu fatale la definizione di Egitto capitale dell’Africa, oltre alla data di costruzione della Torre Eiffel (lei disse nel 2000 anziché il 1889).

Se poi facciamo riferimento alle perle emerse durante il programma di Italia 1 “Back to School” non possiamo non citare di Giulia Salemi. L’influencer ed ex concorrente del GF Vip, dichiarò che le province della Basilicata sono Sicilia e Calabria!

Insomma tutte estremamente seducenti e spigliate davanti alle telecamere ma leggermente meno a proprio agio con una cartina geografica.