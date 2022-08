“Sto morendo”, problemi di salute per un naufrago dell’Isola dei Famosi 2022: rivelazione choc

Continuano i problemi di salute per gli ex naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: stavolta la rivelazione fa preoccupare.

Non si fermano i problemi per i naufraghi che sono stati impegnati nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti uno di questi avrebbe riportato diversi problemi in diverse zone del corpo: di chi si tratta e cos’è successo.

Non c’è pace per Roger Balduino che continua a subire problemi di salute dalla fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi. Infatti la sua esperienza in Honduras non è stata facile ma ricca di imprevisti che continuano anche mesi dopo la fine del programma. Come ricordiamo il modello brasiliano è stato costretto ad abbandonare il gioco e tornare in Italia a causa di un infortunio alla caviglia che, ad oggi, non è ancora del tutto guarita. Così Balduino ha voluto mostrare ai propri fan le condizioni della caviglia sui social.

Successivamente il modello ha annunciato di star avendo problemi non solo con la spalla, ma anche con la caviglia. n una story pubblicata su Instagram l’ex naufrago mostra la caviglia e la spalla in terapia. “Sto morendo” ripete poi nel breve filmato in cui ringrazia sarcasticamente l’Isola dei Famosi, chiaramente per gli infortuni. Una situazione che di certo non fa piacere a nessuno, visto che dal termine del reality sono diversi i concorrenti che si sono lamentati per diversi problemi di salute accusati.

Isola dei Famosi, problemi per Roger Balduino: infortuni a spalla e caviglia

In queste settimane Roger Balduino si sta ancora riprendendo dagli infortuni capitati durante l’avventura all’Isola dei Famosi. Nonostante le sue condizioni di salute, i fan si chiedono ancora se ci sia ancora speranza che nasca tra lui e la bella Estefania Bernal un amore. Le ultime parole di Roger sulla questione, d’altronde, sono state di speranza. Infatti il modello si è pronunciato su una possibile storia d’amore proprio su una delle stories di Instagram.

Infatti Roger ha dichiarato: “Anche se abbiamo un po’ finto dentro, le emozioni erano vere. Lei mi piace tanto e le voglio bene. Ora sono single e non frequento nessuno“. Successivamente il modello brasiliano ha precisato: “No, non sono tornato insieme alla mia ex fidanzata. Mi piacerebbe però riprovare con Estefania a dire la verità. Anche per capire se è come l’ho conosciuta nel reality“.

Infine l’ex naufrago ha concluso: “Ci meritiamo una possibilità anche fuori. Adesso aspetto che lei esca e poi vedremo cosa succederà tra noi due. Dentro il gioco forse io ero più preso di lei, ma può anche essere che sto sbagliando“. Vedremo quindi se tra i due possa esserci qualcosa anche a telecamere spente.