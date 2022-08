Manuel Bortuzzo lascia all’improvviso l’Italia: il motivo della sua fuga

In queste ore Manuel Bortuzzo ha lasciato l’Italia per un’inedita fuga. Scopriamo dov’è partito e soprattutto con chi ha abbandonato il paese.

Manuel Bortuzzo ha deciso di partire per le vacanze in queste ore, compiendo una vera e propria fuga. Infatti il nuotatore triestino ha deciso di compiere questo viaggio non da solo: scopriamo cos’è successo.

Dopo mesi dinanzi alle telecamere, Manuel Bortuzzo ha scelto un po’ di relax, andando quindi in vacanza. Infatti uno dei protagonisti dell’ultima stagione del Grande Fratello ha scelto di lasciare improvvisamente l’Italia, lasciandosi alle spalle anche la storia d’amore finita male con Lulù Selassiè. Dopo l’esperienza insieme all’interno della casa, i due avevano scelto di fidanzarsi, ma alla fine il triestino non è riuscito mai ad accogliere pienamente a braccia aperte la principessa etiope.

Per rilassarsi in vista della nuova stagione lavorativa, Manuel ha quindi scelto il caldo del Sudafrica. Questa vacanza certamente lo terrà lontano dal chiacchiericcio mediatico che l’ha invaso dopo la rottura con Lulù. Infatti spesso, anche insistendo, i giornali di cronaca rosa hanno cercato di rilevare quante e più notizie sui due e sui motivi della loro rottura. Una situazione che ha certamente stressato Bortuzzo, che adesso si gode qualche settimana di vacanza. Scopriamo quindi con chi è partito il triestino.

Manuel Bortuzzo va in vacanza: viaggio in Sudafrica per l’ex gieffino

In queste ore, quindi, Manuel Bortuzzo si trova immerso nella natura a godersi le bellezze del continente nero. Qui infatti regnano una flora, una fauna ed un paesaggio che certamente aiuteranno Manuel a ritrovare le forze. Su una foto pubblicata su Instagram, infatti, l’ex gieffino ha scritto: “Il Paradiso é un posto non troppo lontano“. Questi giorni lontani dall’Italia, Bortuzzo li sta trascorrendo con l’amico fidato Alex Castelluccio.

I due avranno scelto la meta della vacanza certamente per tenersi al riparo da fonti di tensione e stress e con l’intento di tornare nel pieno delle forze, con il grande sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi, come ripreso dal beninformato Thepipolgossip. Infatti l’ex gieffino vorrebbe coronare proprio questo sogno, partecipando ai giochi paraolimpici. Nel frattempo circola la voce che vedrebbe Manuel Bortuzzo tra i papabili candidati per il posto di concorrente ad una nuova edizione del Grande Fratello vip, con una seconda partecipazione consecutiva per lui.