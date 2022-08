Luigi Strangis, svolta a sorpresa: il trionfatore di Amici 21 sbarca al cinema

Svolta improvvisa nella carriera di Luigi Strangis. Il giovane cantautore e star di Amici 21 inizia una nuova avventura nel mondo del cinema

Ha trionfato con merito nell’ultima edizione di Amici, il talent show di grande successo e longevità condotto da Maria De Filippi. Ovvio che ora la carriera di Luigi Strangis possa prendere una piega molto proficua.

Il giovanissimo cantante di origine calabrese sta vivendo un gran momento. Il suo singolo inedito Tienimi stanotte, scritto per lui da Giordana Angi, è già apprezzato e ascoltato da migliaia di persone.

In estate Strangis ha partecipato anche ad eventi di massa e concerti importanti. Lo abbiamo visto ai Tim Summer Hits su Rai Due ed a Battiti Live su Italia Uno come nuovo volto della musiva italiana. Ma c’è anche un altro sbocco che la sua giovane carriera starebbe prendendo.

Luigi Strangis nel mondo del cinema: esordio da doppiatore e cantante in un film

La grande novità per Luigi Strangis riguarda una inaspettata chiamata del mondo del cinema. Davvero una sorpresa per il talentuoso cantautore di Lamezia Terme, visto che solo pochi mesi fa ha vinto Amici 21.

Infatti Luigi è stato chiamato dalla distribuzione italiane del film Il talento di Mr. Crocodile. Si tratta di una simpatica pellicola, che uscirà in Italia soltanto il 27 ottobre prossimo, con sfumature sia di commedia che da film musicale.

La trama riguarda la scoperta a New York di un coccodrillo molto speciale, con il dono del canto. Un vero e proprio talento musicale per l’animale, che si esibirà come attrazione nei locali più alla moda.

Luigi Strangis è stato scelto per dare voce a Lyle, proprio il coccodrillo dotato di grande talento musicale. Nella versione originale in inglese sarà invece la pop star Shawn Mendes ad interpretare le canzoni del simpatico protagonista. Nella pellicola tra i personaggi principali spicca Javier Bardem: la star spagnola interpreterà il proprietario di Lyle.

Non è la prima volta che un vincitore di Amici viene scelto per doppiare in qualche film. Di recente anche Giulia Stabile, ballerina trionfatrice della ventesima edizione del talent, ha doppiato il film d’animazione di Netflix Il Mostro dei Mari.