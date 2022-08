Il Paradiso delle Signore, terribile lutto per uno dei protagonisti: racconto straziante. Tutti i fan si sono stretti intorno all’attore in questo doloroso momento

Purtroppo qualche giorno fa Roberto Farnesi ha perso l’adorata madre. Ora attraverso una recente intervista, la star della fiction di Rai 1 ha confessato i durissimi momenti che ha vissuto.

E’ sicuramente uno dei protagonisti più apprezzati della seguitissima fiction Rai, Il Paradiso delle Signore. Roberto Farnesi, da molti considerato il Richard Gere italiano, ha un grande appeal sul pubblico femminile e non solo. Il suo fascino e la sua bravura sono ormai universalmente riconosciuti e la serie ambientata nella Milano degli anni ’60 ne è solo l’ultima testimonianza. Purtroppo, però, l’attore ha attraversato in questo periodo un difficilissimo momento, dovuto alla scomparsa dell’adorata madre, Maria Angela Settini. A distanza di qualche giorno dal lutto, Farnesi ha deciso di rompere il silenzio rilasciando una bella intervista al settimanale Nuovo.

“Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale”, ha confidato l’interprete di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore. Poi aggiunge: “Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava”.

Il Paradiso delle Signore, il terribile lutto di Roberto Farnesi: ha perso da poco l’amatissima mamma Maria Angela

Nonostante il grandissimo dolore per la scomparsa del genitore 83enne, Farnesi non ha abbandonato il set della fiction, spiegando che la decisione è stata presa proprio in funzione della madre. Lei era una grande appassionata del format e avrebbe desiderato vedere il figlio comunque all’opera.

A sostenere Roberto in questo difficilissimo momento, è stata la sua bellissima famiglia, composta dalla compagna Lucya Belcastro, e dalla figlia Mia, nata a novembre 2021.

Un riferimento alla mamma lo fece anche in quel giorno, quando arrivò la sua bambina.

“Mia madre e le mie tre sorelle non potrebbero essere più felici – spiegò- Mia madre ha 82 anni, ha sempre sognato di vedermi diventare padre. Mi dispiace solo che mio padre non ci sia più e che non conoscerà mia figlia. Mi manca ogni giorno e ora che sono papà ancora di più”.