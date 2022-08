Grande Fratello Vip 7, Signorini punta sulla madre dell’amata ex concorrente

Novità nel cast del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini avrebbe personalmente puntato su un personaggio particolare

Manca sempre meno ormai all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality più seguito della televisione italiana partirà con la settima stagione precisamente il 12 settembre prossimo, dunque tra un mese esatto.

Alfonso Signorini e la sua squadra di produzione stanno in questi giorni definendo il cast di partecipanti. Ovvero scegliendo i nomi di punta che faranno parte del GF Vip 7 fin dall’inizio, la squadra di ‘vipponi’ che dovranno convivere nella casa più nota della TV italiana.

Nelle ultime ore è spuntato anche un altro nome tra i tanti fatti in queste settimane. Un profilo ideale per il GF Vip che pare sia stato voluto e cercato da Signorini in persona. Si tratta di una donna che ha un legame speciale con una ex amata concorrente: è la mamma di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani, dopo l’Isola dei Famosi anche al Grande Fratello Vip: la vuole Signorini

Pare proprio che Alfonso Signorini si sia messo in contatto con Fariba Tehrani. La donna, di nazionalità iraniana, come detto è la madre di Giulia Salemi ed un volto già noto al pubblico dei reality show.

Fariba infatti ha già partecipato assieme alla celebre figlia a Pechino Express e successivamente come naufraga all’Isola dei Famosi. Per lei l’approdo al Grande Fratello Vip sarebbe soltanto un tassello in più nella sua carriera di prezzemolina in TV.

La Tehrani è stata letteralmente spinta a partecipare dalla figlia Giulia e dal genero Pierpaolo Pretelli. Entrambi infatti di recente hanno dichiarato che non ci sarebbe nulla di male nel vederla all’interno della casa di Canale 5: “Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia”.

Tra l’altro Alfonso Signorini, che ha grossa voce in capitolo sulla scelta del cast del GF Vip, ha un legame molto stretto sia con la Salemi che con Pretelli. L’indiscrezione, lanciata sui social, ha dunque radici fondate. Fariba Tehrani è molto vicina ad approdare nel reality Mediaset più seguito in Italia.