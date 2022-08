GF Vip, appello disperato di una ex vincitrice: stentano tutti a crederci. La decisione di Alfonso Signorini lascia davvero di stucco

Giulia Lisioli, l’ex fidanzata del rapper Blanco, sarebbe stata contattata dal noto presentatore per entrare a far parte del cast del reality show. Al momento però lei non vuole saperne nulla.

Sfruttare l’hype del momento è una delle regole fondamentali al giorno d’oggi, per chi lavora con la propria immagine o si muove all’interno del mondo social. La fama che può derivare da un programma tv o da un’illustre storia d’amore è un moltiplicatore che può facilmente condurre alla popolarità e quindi magari ad una svolta professionale. C’è pure chi però rifiuta questo tipo di logiche, troppo strette per il proprio modo di essere. Un esempio è Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco, tornata a parlare della loro rottura dopo un brutto tradimento. Mentre lui si sta godendo la sua nuova relazione con Martina Valdes, la giovane aspirante modella ha affidato le sue confessioni ad un’intervista con il noto tiktoker MaghetFalco, come riportato dal portale Webboh.

GF Vip, Signorini riceve un altro secco no: anche l’ex di Blanco declina l’offerta del conduttore

Per la Lisioli non sono mancati gli abboccamenti per partecipare ad uno dei reality show più in voga del momento, ovvero il Grande Fratello Vip. In realtà anche l’Isola dei Famosi poteva essere una soluzione per lei, ma al momento ha deciso di rifiutare tutte le strade. Sembra proprio che Alfonso Signorini le abbia proposto di entrare nello staff della prossima edizione, ma la sua decisione sembra irremovibile. Il motivo? Non è in cerca di facile popolarità. E pensare che qualche giorno fa aveva pensato bene di cancellare il proprio profilo Instagram. Il perchè lo spiega lei: “Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi mi ha smesso di seguirmi vuol dire che non sono interessati a me, ma all’hype e al gossip”.

In questo momento sta lavorando in un bar e sta pianificando il proprio futuro a breve e medio termine.

Dopo aver scoperto la relazione del rapper in un video sul web ha avuto dei momenti difficili da superare. Un bel dolore da mandar giù, come un pugno nello stomaco, ma in queste circostanze si impara a crescere come persona.

“Volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita“. Adesso, però, ognuno per la sua strada.