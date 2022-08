Italiani, fate attenzione! Non mangiate questo formaggio: allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare un noto formaggio dal mercato, che non bisognerà assolutamente consumare: tutti i dettagli.

Non si fermano i controlli del Ministero della Salute su tutti i prodotti alimentari messi sul mercato. Infatti nelle ultime ore è arrivato un avviso che annuncia il ritiro di un noto formaggio per rischio microbiologico: scopriamo cos’è successo.

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano. Andiamo quindi a vedere l’ultimo prodotto ritirato dal mercato.

Allerta del Ministero, ritirato dal mercato un noto formaggio: rischio microbiologico

Ministero della Salute ha ritirato un lotto di ‘FORMAGGIO OSSOLANO D.O.P.‘ per rischio microbiologico. Sul proprio sito ufficiale il Ministero ha comunicato tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal commercio. Infatti si tratta del lotto di produzione numero 00054–34381 / ns. L 2186. Il marchio di identificazione dello stabilimento è il 01/769 e il nome del produttore è LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA COOP S.A.C..

Come ribadito più volte sull’avviso il motivo del ritiro di questo lotto di Formaggio Ossolano è proprio il rischio microbiologico. Nella nota si legge che il prodotto è risultato positivo alla presenza di escherichia coli verocitotossici (STEC). Quindi per ulteriori informazioni bisognerà contattare l’indirizzo mail ed il numero dell’azienda in questione. I rivenditori, invece, dovranno sospendere la vendita del lotto richiamato e tenerlo a disposizione della Latteria sociale Antigoriana Coop.