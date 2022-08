“È cerebralmente morta”: tragico annuncio per la star della fiction Mediaset

Un annuncio davvero terribile e sconvolgente riguardo l’attrice che in Italia si è fatta conoscere per più di un’apparizione nelle serie TV

Arriva un’altra notizia a dir poco tragica che riguarda il mondo dello spettacolo. In particolare una interprete di moltissime serie televisive, divenuta celebre anche in Italia per le sue molteplici apparizioni.

Un’attrice statunitense, che il pubblico più attento certamente ricorderà, è rimasta vittima di un terribile incidente stradale. Pare purtroppo che le conseguenze dell’impatto con la sua autovettura le sarà fatale.

Stiamo parlando dell’attrice Anne Heche. La donna qualche giorno fa si è letteralmente schiantata con la sua auto sui muri di un edificio di Los Angeles. Un possibile malore o colpo di sonno improvviso l’hanno fatta sbandare e perdere il controllo del volante.

Incidente Anne Heche, brutte notizie: gravissime lesioni cerebrali per l’attrice di Ally McBeal

Purtroppo dall’ospedale in cui è ricoverata Anne Heche non arrivano buone notizie. Anzi, l’attrice è stata praticamente dichiarata cerebralmente morta. Troppo gravi evidentemente i danni subiti al cervello ed alla scatola cranica.

Devastante il messaggio lanciato dalla famiglia della Heche, ormai costretta a prendere una drastica decisione: “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva. È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”.

Non c’è proprio nulla da fare. Troppo gravi le lesioni subite da Anne Heche, con i familiari che avrebbero ormai deciso di staccare a breve la spina che la tiene attaccata ai macchinari ospedalieri. Una tragedia sconvolgente ed improvvisa, per via di un incidente quasi banale da raccontare.

Una brutta e grave perdita per il mondo dello spettacolo e del cinema. In Italia Anne Heche si è fatta conoscere per aver fatto parte di diverse fiction trasmesse su Mediaset. In primis in Ally McBeal, il divertente serial sul mondo degli avvocati in cui la Heche interpretò una donna con la sindrome di Turette.

In seguito è stata vista ed apprezzata in serie TV come Everwood, Men in Trees e Chicago PD, tutte trasmesse dall’azienda di Cologno Monzese. L’ultimo suo lavoro cinematografico risale al 2021, alla pellicola catastrofica 13 minutes.