Bomba Don Matteo, che notizia: Terence Hill al settimo cielo. Ancora un successo straordinario per la storica fiction di Rai 1

Nonostante le repliche e la programmazione estiva, Don Matteo continua ad essere uno dei programmi con maggiore share. Per omaggiare il format scende in campo anche Maurizio Costanzo.

Non riconoscerne il successo sarebbe un esercizio di pura malafede. Don Matteo è uno dei fenomeni televisivi più riusciti degli ultimi 20 anni. Un pieno di ascolti che non accenna a diminuire nemmeno durante il periodo estivo. La fine del sodalizio con Terence Hill, al termine della stagione scorsa, aveva segnato per qualcuno il passo definitivo verso il crollo. Invece tra l’ingresso di Raoul Bova e la straordinaria bravura di personaggi come Nino Frassica, l’audience è sempre al top. Anche in questo periodo estivo, in cui Rai 1 ha deciso di riempire alcune serate del suo palinsesto con le repliche della fiction, Don Matteo è in grado di sbaragliare la concorrenza. Giovedì 11 agosto la fiction di Rai Uno ha vinto la gara degli ascolti. Quasi due milioni di telespettatori hanno seguito le gesta di Terence Hill e dei suoi amici.

Don Matteo, che notizia: vince ancora una volta la gara degli ascolti tv

Un successo talmente chiaro da far scendere in campo anche Maurizio Costanzo che non si è potuto tirare indietro da un giudizio davvero lusinghiero.

Parlando al magazine Nuovo Tv, il famosissimo giornalista e conduttore ha detto la sua anche sull’addio di Terence Hill alla serie, mossa criticata dai più.

“Posso capire la delusione e la nostalgia che stanno provando tanti fan di Don Matteo che hanno seguito Terence Hill nei panni del parroco-investigatore sin dalla prima puntata. Ma proprio perché questa fiction, diventata a pieno titolo un pezzo di storia della nostra televisione, è così appassionante e ben fatta troverei assurdo non riproporla più”.

La scelta delle repliche è quindi anche nel giudizio di Costanzo una mossa vincente a prescindere. Tra l’altro la fiction va in onda in replica anche in fascia pomeridiana su Rai Uno, conquistando oltre un milione e mezzo di spettatori.

Riportiamo di seguito i dati di ascolto del prime time di giovedì 11 agosto: