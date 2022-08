Alex Belli e Delia Duran hanno rotto? Arriva la risposta ufficiale, cambia tutto. Dopo settimane di indiscrezioni c’è una novità importante

Un po’ li rimpiangeremo, perché nella prossima edizione del Grande Fratello Vip è difficile immaginare una coppia piccante ed esuberante come la loro. Delia Duran e Alex Belli hanno certamente segnato un’epoca, ma in realtà sono ancora una coppia?

I dubbi nelle ultime settimane sono aumentati, perché questa è l’estate delle grandi rotture e molti hanno messo in dubbio che tra loro potesse continuare. Delia e Alex hanno lasciato parlare tutti senza replicare. Ora però è arrivato il momento di spiegare chiaramente com’è la situazione e fare chiarezza.

Lo ha fatto, la modella venezuelana, forse stufa di ascoltare tante chiacchiere senza un fondo di verità. Così ha approfittato della sua ultima intervista su ‘Vero’ per mettere un punto e respingere al mittente tutte le critiche e i dubbi. Nonostante qualcuno nei mesi scorsi abbia provato a mettere in crisi il loro rapporto, a cominciare da Soleil Sorge, funziona tutto alla grande.

Alex Belli e Delia Duran hanno rotto? La coppia ha un progetto e andrà fino in fondo

Parole chiare e senza appello: “Tutto benissimo, stiamo progettando tante cose belle…Non stiamo mai fermi, il lavoro ci elettrizza…”. Il vero progetto, quello che hanno inseguendo da tempo e di cui hanno parlato anche nei mesi scorsi, è quello di diventare genitori.

Lei ancora una volta ne parla, senza farsi prendere dall’ansia: “Vogliamo un bambino al più presto, ci teniamo tanto e speriamo che venga in maniera naturale… Mi sento pronta per essere una buona mamma…”. Non è ancora successo, loro stanno aspettando di vedere se la situazione si sblocca da sola e poi, nel caso, penseranno ad altre vie.

Nella lunga chiacchierata però Delia ha anche spiegato che gli attacchi facili e gratuiti dei mesi scorsi, almeno all’apparenza, non le hanno fatto male. Ormai è abituata alla gente che per partito preso la critica oppure critica il suo uomo e quindi il suo segreto è uno solo, farsi scivolare tutto addosso senza replicare. Piuttosto sono concentrati su quello che succederà. Molti progetti, non necessariamente in tv, ma per ora non vuole svelare nulla.