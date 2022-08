Uomini e Donne, quando inizia? Mediaset ha deciso: telespettatori sconcertati. Il via del dating show di Maria De Filippi potrebbe cambiare

La solita partenza prevista dopo l’estate potrebbe slittare in base alle decisioni di Mediaset per il nuovo palinsesto.

Il palinsesto di Mediaset per la ripresa post estiva potrebbe celare delle sorprese poco gradite ai fan di Uomini e Donne. Il dating show in fascia quotidiana, condotto da oltre 20 anni da Maria De Filippi, potrebbe subire uno slittamento inaspettato. Gli intrighi del salotto più famoso di Canale 5, con la varie storie d’amore raccontate e vissute, potrebbero non essere subito al via nei primi giorni di settembre. Inizialmente, secondo la prima bozza che la televisione privata aveva programmato per il proprio palinsesto, U&D era schedulato per il 12 settembre, con la messa in onda della prima puntata della prossima stagione. A quanto pare, invece, i telespettatori dovranno aspettare di più prima di rivedere Tronisti e Dame in scena. Quel giorno scatterà la settima edizione del Grande Fratello Vip, che invece è stata confermata senza ritardi. Le registrazioni del format della De Filippi inizieranno dal canto loro a fine agosto e dovrebbe essere preso un maggiore margine prima della messa in onda (si parla di almeno una settimana, ma ancora non c’è nulla di ufficiale).

Uomini e Donne, quando inizia? Mediaset starebbe pensando ad un cambio di programma

Quello che conta per tutti i fan e che anche con un piccolo ritardo, alla fine potranno rivedere i propri beniamini all’opera con intrecci amorosi e storie impossibili. Come al solito ci sarà la suddivisione tra trono classico e over, che si spartiranno le ore di programmazione.

Tra le star in scena ritroveremo al 100% Gemma Galgani, dama storica del dating show di Canale 5, che secondo i rumors tornerà con un nuovo intervento chirurgico. Pinuccia anch’essa viaggia verso la riconferma, sempre alle prese con la conquista del cuore di Alessandro Rausa. Per il lato maschile dovrebbe esserci anche il controverso Armando Incarnato, alla ricerca di un nuovo amore. Chi potrebbe essere tagliato fuori è Biagio Di Maro. Il cavaliere napoletano sarebbe andato incontro al taglio a causa del suo comportamento avuto con una dama, cosa che ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi e la produzione.