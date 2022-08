Un posto al sole, vacanze insieme per i due protagonisti: cosa succede

I due protagonisti di Un posto al sole hanno trascorso le vacanze insieme. Ecco di chi si tratta ed alcuni spoiler riguardo il loro rapporto sviluppato in dieci anni di lavoro insieme sul set della soap opera di Rai3.

L’11 agosto è stata una giornata molto speciale per gli spettatori di Un posto al sole. Rai 3 ha infatti trasmesso a partire dalle 20:20 una doppia puntata dell’amatissima soap opera. L’amore è stato protagonista: Roberto ha proposto a Marina di trasferirsi a Palazzo Palladini, ma una donna misteriosa sembrerebbe insidiare la coppia.

Ornella ha chiesto a Raffaele e Viola di organizzare un pranzo insieme per celebrare l’armonia ritrovata. Nel frattempo, Manuela continuerà a fingere di essere Micaela anche grazie a Serena che le reggerà il gioco con Niko. Il 12 agosto ci sarà l’ultima puntata della soap opera prima della pausa estiva. Le nuove puntate saranno trasmesse dal 29 agosto.

Un posto al sole, chi sono gli attori in vacanza insieme

Come hanno rivelato diversi attori, la soap opera Un posto al sole li lascia liberi di godersi la propria vita, ed anche le vacanze. Molti set, infatti, impongono agli attori di non abbronzarsi, ma per la soap opera di Rai 3 non è così. Le puntate seguono il corso naturale dell’anno, e quindi gli attori possono godere di massima libertà.

A partire dal 2012, il personaggio di Filippo Sartori è entrato a far parte di UPAS. Le trame lo vedono sposato ed impegnato con Serena Cirillo, con cui ha anche due figli. Parlando con Nuovo, l’attore ha rivelato di ricordarsi ancora cos’è successo il 3 febbraio 2012, quando entrò nel set per la prima volta e conobbe la sua compagna nella soap.

I due protagonisti trascorrono le vacanze insieme: il racconto

Secondo quanto racconta l’attore che impersona Filippo Sartori, l’amicizia con Serena Cirillo sarebbe nata raccontando di una nevicata a Roma. Sartori ci tiene molto al rapporto con la sua compagna di set, che ha definito gioiosa e vitale. Ha inoltre aggiunto che spesso entrambi trascorrono le vacanze insieme, insieme ai propri familiari ed amici.

Come tutti i personaggi di Un posto al sole, anche Filippo Sartori è travolto dall’amore dei suoi fan. L’attore ha spiegato di essere molto riconoscente anche a sua moglie, Samanta Piccinetti, che lo aiuta in questo lavoro che lo tiene sempre molto impegnato. Ha spiegato che se piò considerarsi un uomo fortunato e felice lo deve tutto alla sua pazienza.

Ecco il video con cui Un posto al sole ha festeggiato 25 anni e più di 6.000 puntate trasmesse: