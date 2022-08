Grande Fratello, occhio nero e vacanze finite: “Cosa faccio ora?” – VIDEO

L’ex protagonista del Grande Fratello si è ritrovata all’improvviso con un occhio gonfio e nero, che diventava sempre più scuro. Ecco come ha reagito e cosa le è stato detto dal medico nel corso delle due visite che ha fatto.

Le lunghe vacanze dell’ex protagonista del Grande Fratello sono iniziate con una vacanza da sogno alle Maldive a fine aprile. Adesso sta trascorrendo come molti vip la fine della sua estate in Sardegna, a Poltu Quatu. Un incidente rischia però seriamente di mettere fine alle giornate spensierate e potrebbe anche causarle qualche problema.

Nonostante il Grande Fratello 16 sia stato vinto da Martina Nasoni, è Taylor Mega la vera rivelazione di quella stagione. Come accade di solito, i concorrenti sono sprofondati nell’oblio, mentre lei si è imposta come influencer ed opinionista. La creazione di un’app specializzata sul fitness da casa le ha anche consolidato l’immagine di imprenditrice.

Grande Fratello, l’ex protagonista si ritrova un occhio nero

Dal punto di vista sentimentale Taylor Mega è sempre stata abbastanza instabile. Non ha mai fatto mistero di essere una persona difficile da accontentare. Dopo il flirt della scorsa estate con l’imprenditore Vittorio Scala, ha dichiarato a Radio Deejay: “Sì, sono free totalmente. Nell’anima, nello spirito, nel corpo“.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Taylor Mega continuerebbe comunque ad incontrarsi con un suo ex, Tony Effe della Dark Polo Gang. In Sardegna, però, l’influencer si è mostrata con alcuni amici e soprattutto insieme a Giacomo Urtis, anche lui ormai un veterano del Grande Fratello Vip.

Cosa ha detto il medico dopo la seconda visita: il bendaggio

All’improvviso, Taylor Mega si è mostrata con un occhio arrossato ed un po’ gonfio. Ha subito contestualizzato il suo malessere, riconoscendo che nella vita ci sono sfortune ben più grandi. Allo stesso tempo, però, il dottore le ha prescritto di non prendere più sole sulla parte gonfia, e quindi ha iniziato a girare con gli occhiali da sole.

Sembrerebbe che questo accorgimento non abbia funzionato. Come ha rilevato la stessa Taylor Mega, l’occhio ha iniziato a scurirsi sempre di più. Ha fatto quindi una nuova visita dal medico, spiegando che le ha dato del cortisone. Allo stesso tempo, le ha messo una vistosa benda sull’occhio, che non le permetterà di godersi appieno le vacanze.

Ecco il video in cui l’ex concorrente del Grande Fratello 16, Taylor Mega, mostra l’occhio gonfio e nero, poi bendato dal medico: