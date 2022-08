Rifiuta il GF Vip per partecipare all’Isola dei Famosi 2022: incredibile!

Una delle personalità televisiva più in vista ha deciso di rifiutare il GF Vip per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi: chi è.

Spunta un clamoroso rifiuto al Grande Fratello Vip da parte do una delle future concorrenti, che però ha scelto l’Isola dei Famosi come reality show. Andiamo a vedere chi è e cos’è successo prima di tutto ciò.

Stanno arrivando importantissime news sul cast di Ballando con le Stelle 2022. Infatti sembra che tra i primi concorrenti ad accettare la proposta ci sia anche un campione olimpico. A lanciare la notizia è Dagospia, che svela anche il nome di questo sportivo. Si tratterebbe di Alex Di Giorgio. Secondo questa indiscrezione il nuotatore avrebbe rifiutato prima il GF Vip di Alfonso Signorini, forse preferendo il talent show di Milly Carlucci, dove dovrebbe far coppia con “un altro uomo”. Proprio quest’ultimo avrebbe scoperto la sua fluidità di recente.

Sicuramente quello di Alex Di Giorgio non è nuovo tra le notizie riguardanti i programmi televisivi. Infatti, in passato si pensava che sarebbe stato lui un altro volto del Trono Gay di Uomini e Donne, nel ruolo di tronista. Mentre sono state più insistenti le voci che lo volevano nel cast del Grande Fratello Vip. Parlando ai microfoni della trasmissione Trends&Celebrities, in onda su Rtl 102.5 News, di recente aveva confermato le indiscrezioni. Andiamo quindi a vedere le ultime sul nuotatore romano.

GF Vip, arriva il rifiuto di Alex Di Giorgio: il futuro del nuotatore

Nelle ultime settimane Alex Di Giorgio aveva rivelato di aver fatto il provino per entrare nella Casa di Cinecittà e aveva ottenuto un esito positivo. Lo stesso nuotatore, però, successivamente aveva confessato: “Ero stato preso, poi non sono più andato“. Al momento non si conoscono i motivi di questa sua decisione, ma ciò che ora si vocifera è che invece abbia detto sì a Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Mentre invece sembra certa una partecipazione di Iva Zanicchi.

Insieme a lei si parla di altre celebrità televisive come Gabriel Garko, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini. Parlando invece della coppia Paola Turci e Francesca Pascale non appariranno nella casa. A confermarlo ci ha pensato proprio l’ex fidanzata di Silvio Fiorentina. Adesso tra i concorrenti ci si può quindi vantare anche di Alex Di Giorgio, nuotatore classe 1990 di origine romane.