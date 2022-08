Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli pronti per cambiare vita? Arriva la risposta ufficiale: l’attesa dei fan sale settimana dopo settimana

Ci sono coppie capaci di far sognare più delle altre e decisamente quelle che nascono al Grande Fratello Vip sono in prima fila. Come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che stanno insieme da un anno e mezzo, anche se all’inizio ci credevano in pochi.

Da qualche settimana l’argomento delle nozze torna con prepotenza, anche se i due diretti interessati non hanno mai dato un annuncio ufficiale. Così il settimanale ‘Nuovo’ ha provato a indagare, sondando il terreno con Fariba Tehrani, la mamma di Giulia che tutto il pubblico conosce bene. Forse entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7 ma intanto si sbilancia.

“Non ne so nulla, ma fosse vero io ne sarei davvero molto felice”. Anche perché ammette che Pretelli, entrato in punti di piedi nella vita di sua figlia, ha convinto anche lei: “Il genero perfetto, di lui mi piace tutto: è un ragazzo rispettoso, educato e sa come far ridere mia figlia…”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli pronti per cambiare vita? Le parole sono chiare

Giulia e Pierpaolo Pretelli quindi sono vicini all’annuncio? Da tempo i fan della coppia nata lo scorso anno al GF Vip aspettano la notizie e il bouquet raccolto da lei un mese fa ad un matrimonio sembrava un chiaro segnale.

Adesso però sono arrivate anche le sue parole: “Perché no? Però diciamo che non faccio troppi progetti -ha confessato a Superguida Tv – mi piace vivermi il presente. Quando mi farà la proposta ci sposeremo. Per adesso viviamo giorno per giorno. Poi ovviamente informerò i miei fan a cui dico tutto. Io e Pier invece siamo fortunati, il nostro legame cresce sempre di più. Siamo sempre più complici e complementari. Sono contenta e innamorata, quindi devo essere grata”.

L’ex ‘Velino’ di recente si era raccontato a Verissimo spiegando quando è forte il suo rapporto con la compagna ma anche quanto lo abbia fatto crescere il fatto di diventare padre a 27 anni anche se da tempo non sta più con Ariadna Romero che è la mamma di Leonardo: “Giulia è stata la prima donna che gli ho presentato, però ero sicuro del passo che stavo facendo, perché ero certo che con Giulia sarebbe stato qualcosa di importante”.