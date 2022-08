Ex vincitrice del Grande Fratello è scomparsa: fan in ansia. Nella storia del reality di Canale 5 è ancora una delle più amate

La storia del Grande Fratello, anche quando era in versione Nip, insegna che pochi dei concorrenti hanno poi fatto carriera nel mondo della tv o dello spettacolo. Così è stato anche per i vincitori, molto dei quali ormai sono quasi dimenticati. Non così però per Serena Garitta, che aveva trionfato nell’edizione numero 4.

Presentava Barbara d’Urso, con lei c’erano altri che poi hanno più o meno fatto strada come Patrick Ray Pugliese, Ascanio Pacelli e Carolina Marconi. Ma alla fine la ragazza di Genova con la sua vitalità, la sua simpatia ma anche la sua bellezza aveva fatto saltare il banco. E da allora ha avuto più occasioni di farsi vedere in tv, portando sempre quella dose di ironia e freschezza che non le manca.

Negli ultimi tempi però Serena è sparita dal piccolo schermo. Dopo essere stata l’inviata per tanto anni a Pomeriggio Cinque, lo scorso anno aveva lavorato con Adriana Volpe a Ogni Mattina, il programma di TV8 che non è andato benissimo. E adesso il suo pubblico si chiede e le chiede che fino abbia fatto.

Ex vincitrice del Grande Fratello è scomparsa: arriva la spiegazione ufficiale

A dare una spiegazione ha provato direttamente lei, intervistata dal settimanale ‘Nuovo’. A 44 anni non le manca certa la voglia, ma le proposte: “Ultimamente le trasmissioni sono incentrate sulla cronaca più che sull’intrattenimento. Però pare che si stia definendo un progetto che mi riguarda in campo sportivo”. Invece l’idea di partecipare di nuovo al Grande Fratello non la fa impazzire: “Avendolo già vinto, non so se abbia senso partecipare”.

Così al momento si concentra su suo figlio, Renzo (nato sei anni fa), ma nel frattempo ha anche recuperato il rapporto con Nicolò Ancona che è anche il padre del bambino. Sono rimasti separati per alcuni mesi e nessuno all’epoca aveva spiegato i motivi del loro addio. Oggi comunque hanno ritrovato sintonia e voglia di ricominciare.

Nessuno dei due parola di matrimonio, ma è già importante avere ritrovato la vita insieme. In attesa di una chiamata dalla tv, Serena è il volto del Lotto ma il suo pubblico aspetta qualcosa di più.