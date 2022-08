Beautiful anticipazioni, un suicidio sconvolge tutti: si toglie la vita. Clamorose novità attese nelle puntate del 16-20 agosto

Quello che vedremo nei prossimi giorni riguarda la particolare situazione che sta vivendo Thomas Forrester. Scoprirà infatti che Vinny si è suicidato, tanto da proclamare l’innocenza di padre e figlio Spencer.

Ci saranno delle grosse novità in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful, che vedremo in onda come di consueto nella fascia 13:45-14:10 su Canale 5. Dal 16 al 20 agosto le anticipazioni parlano in particolar modo di un personaggio della soap che sarà al centro della scena.

Thomas Forrester scoprirà la verità sulla morte di Vinny Walker, che ha portato all’arresto di Liam e Bill Spencer. A partire dal martedì post Ferragosto, vedremo Ridge piuttosto sicuro delle buone intenzioni del figlio e Liam che gli chiederà di fare attenzione alla sua famiglia. Per quanto riguarda Brooke, invece, Thomas potrebbe tornare ad essere ossessionato di Hope e per questo decide di metterla in guardia.

Carter sarà sul punto di dire a Zoe la verità su Quinn, se proprio quest’ultima non lo convincesse a rimanere in silenzio. Per questa ragione, i due ex amanti torneranno ad essere felici con i rispettivi compagni grazie al silenzio di Paris.

Beautiful anticipazioni, Thomas Forrester scoprirà la verità sulla morte di Vinny Walker: è stato un suicidio

Thomas sarà sempre più vicino ad Hope, dopo lo sconvolgimento per la situazione di Liam.

A portare ad una svolta nella vicenda sarà indirettamente Zende, che riuscirà ad aggiustare il telefono del fratello di Steffy. Per questo motivo, saranno finalmente visibili tutti i messaggi arrivati, compreso il video in cui Vinny si getta sotto l’auto di Liam.

Il giovane Forrester riuscirà quindi a capire che il suo migliore amico si è suicidato, tanto da volerlo mostrare a tutti quanti. Il colpo di scena è però dietro l’angolo: Justin colpirà alla testa Thomas, facendolo svenire dopo aver scoperto che Vinny si è suicidato e per questo Bill e Liam sono innocenti. Katie da par suo si recherà a trovare il ricco possidente in galera mentre Steffy si offrirà di consolare Hope, aiutandola in questa difficile situazione.

Bill parlerà con Katie sul modo di interagire con loro figlio Will. Il magnate si augurerà che Justin l’aiuti ad uscire il prima possibile dalla prigione. Nel contempo Thomas verrà imprigionato in una gabbia da Justin. Il ragazzo scoprirà quindi che l’avvocato vuole impadronirsi della Spencer Publications, tanto da non avere nessuna intenzione di aiutare sia il padre che il figlio Spencer.