Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia il programma? C’è la decisione definitiva

Nel corso della prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe non esserci Gemma Galgani. La dama torinese potrebbe dire addio: le ultime.

Uomini e Donne si prepara ad una nuova edizione ricca di colpi di scena. Tra questi potrebbe esserci anche l’improvviso addio di Gemma Galgani, con la dama torinese pronta a staccare il cordone ombelicale per partecipare ad un’altra trasmissione.

Manca poco più di un mese al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5. Infatti come anticipato da diverse testate edizione 2022/2023 del dating show debutterà un po’ in ritardo rispetto a quanto si pensava. La messa in onda della prima puntata dovrebbe avvenire il prossimo lunedì 19 settembre. Da qualche settimana però dovrebbero trapelare le anticipazioni delle nuove registrazioni, alle quali dovrebbe partecipare la veterana Gemma Galgani. Ancora single, la dama torinese tornerà da vera regina della trasmissione.

Quindi tutti i fan di Uomini e Donne dovranno aspettare più del dovuto prima di assistere all’inizio della nuova edizione. Infatti il dating show di canale Cinque tornerà solamente tra poco più di un meseTvblog fa sapere che quasi tutte le trasmissioni condotte da Maria De Filippi debutteranno attorno alla metà del prossimo mese e nel corso dello stesso weekend. Il calendario televisivo di Mediaset riporta le seguenti date: la scuola di Amici riaprirà domenica 18, mentre Tu sì que vales sabato 17. Andiamo quindi a vedere le ultime sul dating show.

Uomini e Donne, iniziano le riprese: tutte le anticipazioni

Stando a quanto riportato dalla pagina ‘Uominiedonneclassicoeover‘ le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne inizieranno alla fine del mese in corso. Infatti nonostante lo slittamento del debutto su Canale 5 al 19 settembre, le riprese del dating-show dovrebbero cominciare regolarmente quando previsto, ovvero a fine agosto. Secondo le ultime notizie la data più probabile in cui il cast si ritroverà per dare vita ai nuovi appuntamenti, è quella di mercoledì 24 agosto, ma su questo non sono ancora arrivate conferme ufficiali.

Nonostante tutto tra qualche settimana saranno in rete tutte le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti, sia tra le dame e i cavalieri del Trono Over che tra le corteggiatrici e i ragazzi del Trono Classico. Inoltre nella prossima edizione avremo un mix tra veterani e new entry. Specialmente nel parterre del Trono Over, non dovrebbero esserci sorprese, infatti secondo le ultime dovrebbero esserci tutti i personaggi storici della trasmissione. Appuntamento quindi al 19 settembre per le nuove puntate del dating show.