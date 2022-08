Un Posto al Sole, clamorosa decisione della Rai: è stata cancellata! I fan sono in subbuglio per la decisione della tv di stato

Purtroppo la soap opera di Rai 3 non sarà regolarmente in onda nella serata di mercoledì 10 agosto. Vediamo insieme per quale motivo e cosa vedremo al suo posto.

Brutta sorpresa per tutti i telespettatori appassionati di Un Posto al Sole. La soap opera ambientata nel Golfo di Napoli, infatti, è stata cancellata dal palinsesto di Rai 3 nella giornata del 10 agosto. La decisione da parte della televisione pubblica è legata alla messa in onda di un importante evento sportivo in diretta. Si tratta della Diamond League di Atletica Leggera, che fa tappa nel Principato di Monaco, a pochi giorni dal via degli Europei di Monaco di Baviera. Come sempre la redazione sportiva della Rai coprirà le gare a partire dalle ore 20. Per ritrovare Upas in onda, bisognerà quindi attendere giovedì 11 agosto, con una doppia puntata, programmata per recuperare la mancanza odierna.

Poi regolarmente andrà in onda la puntata di venerdì 12 agosto, prima di lasciar spazio al week end e al consueto stop estivo del programma.

Un Posto al Sole, decisione Rai: la puntata del 10 agosto non andrà in onda. Le anticipazioni di giovedì 11

Negli episodi in arrivo ne vedremo davvero delle belle, con grandi novità nella trama.

Marina e Roberto stanno andando avanti nella relazione e provano a farla funzionare nel migliore dei modi. Il Ferri decide di invitare la sua metà a trasferirsi a Palazzo Palladini. La Giordano in realtà non sarà entusiasta della proposta, spaventata dal possibile esito non positivo del rapporto.

Nel frattempo Franco scopre che Nunzio ha dei grossi problemi, sfoderando un suo vecchio talento pur di trovare i soldi per l’investigatore privato. Silvia e Giancarlo con un certo pudore raccontano a Michele quali sono i loro piani per le vacanze. Manuela continua a fingersi la sua gemella per non ferire sia Niko che Jimmy. Serena, che conosce questo scambio tra sorelle, sta al gioco continuando a mentire al Poggi. Marina ha accettato di trasferirsi da Roberto e i due si apprestano ad iniziare la loro convivenza. Ornella e Raffaele fanno finalmente pace e sono pronti a tornare insieme. Sorpresa in vista anche per la Bruni, che propone alla figlia di raggiungerla per pranzo in compagnia del marito, ma rischia di vivere un momento terribile a causa di Lello Valsano, ancora in fuga.