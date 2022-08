Torna con un nuovo format la festa del Prosciutto di San Daniele

“Aria di Friuli Venezia Giulia” in programma dal 26 al 29 agosto 2022 a San Daniele del Friuli celebra il meglio dei prodotti enogastronomici del territorio.

Il Prosciutto di San Daniele è un’istituzione: rende il nome di San Daniele del Friuli noto in tutto il mondo ed è una delle eccellenze della gastronomia regionale.

Di solito, negli anni passati, San Daniele del Friuli celebrava il suo Prosciutto con una grande festa, chiamata “Aria di festa”, un appuntamento che andava in scena a giugno. Dopo due anni di “stop forzato” a causa della pandemia, l’evento torna quest’anno con una veste rinnovata e con il nome di Aria di Friuli Venezia Giulia

Un nuovo format per la festa a San Daniele del Friuli

Per il 2022, la formula dell’evento non cambia nella sostanza, ma si arricchisce per promuovere, oltre al Prosciutto di San Daniele, anche gli altri principali prodotti dell’enogastronomia del territorio. Tra questi citiamo, ad esempio, il Formaggio Montasio DOP dal sapore unico, i vini bianchi friulani caratteristici e i prodotti a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Inoltre, in via eccezionale solo per il 2022, cambia il periodo dell’anno dedicato alla festa: questa volta è stata organizzata ad agosto (dal 26 al 29), per poter andare in scena senza restrizioni e limitazioni di capienza.

Non solo San Daniele, eventi in tutto il territorio

L’altra grande novità riguarda il fatto che, in aggiunta ai giorni dal 26 al 29 agosto, il calendario della manifestazione è più ampio e prevede iniziative speciali anche nei periodi dal 22 al 25 e poi il 30 e 31 agosto. Sono previsti eventi diffusi nella Regione che permetteranno di conoscere cultura, natura e tradizioni anche al di fuori della cittadina di San Daniele del Friuli. Il palinsesto include laboratori per bambini, proposte outdoor, degustazioni enogastronomiche ed eventi di animazione serale, il tutto suddiviso in sei itinerari che porteranno i visitatori alla scoperta della Strada del Vino e dei Sapori.