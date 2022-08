“Ho dolori incredibili”: problemi di salute per un naufrago dell’Isola dei Famosi 2022

Preoccupano le condizioni di un naufrago dell’Isola dei Famosi 2022. Infatti sui social ha denunciato di accusare dolori incredibili: la rivelazione.

L’Isola dei Famosi è stata ricca di protagonisti nel corso della sua ultima edizione. Uno di questi adesso starebbe accusando dei dolori incredibili: problemi di salute per lui, ecco cosa sta succedendo.

Uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi è stato Marco Cucolo. Il suo percorso all’interno della trasmissione non è stato di certo semplice. Infatti molti partecipano al reality show di Canale 5 con la convinzione che sia facile e che sia un affare dimagrire, mangiando solo riso e cocchi per mesi, venendo pure pagati profumatamente. Purtroppo la realtà è ben diversa e lo sanno tutti quei naufraghi che dopo aver partecipato al programma hanno accusato anche diversi problemi di salute.

Uno dei naufraghi ad aver accusato questi problemi di salute è proprio Marco Cucolo. Infatti l’ex naufrago ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv. Sul settimanale ha quindi dichiarato: “Mi hanno appena dimesso, ma ho ancora dolori incredibili, mi fanno male pure le spalle“. Inoltre dal termine del programma, la convalescenza per il fidanzato di Lory Del Santo sarà ancora bella lunga e ha raccontato di sopportare a stento dolori incredibili dopo i problemi di salute che ha dovuto affrontare al rientro dall’Honduras.

Isola dei Famosi, problemi di salute per Marco Cucolo: è successo dopo il reality

Marco Cucolo ha quindi voluto raccontare cos’è successo dopo l’Isola dei Famosi. Il concorrente ha quindi rivelato che la prima notte a casa è finito al pronto soccorso, visto che non riusciva a resistere al dolore. Inoltre a casa con lui erano presenti la sorella e la mamma. Inoltre in questo periodo, Cucolo sta cercando anche di riconquistare il cuore di Lory Del Santo, che ha deluso, per così dire, durante la sua avventura all’Isola dei Famosi. Nel corso della sua intervista ha ammesso: “Voglio raggiungerla al più presto, ma tutto dipende dalla visita di controllo“.

Infatti proprio la Del Santo è stata avvertita da Marco, che vuole vederla da vicino per chiarire tutta la situazione anche perché, come ha svelato lui stesso nell’intervista rilasciata al noto settimane, dopo il reality show sono stati insieme solo una settimana. Tra i due adesso non ci sarebbero nemmeno lunghe telefonate visto che di mezzo c’è anche il fuso orario, con Lory che è volata negli States. I due si scambiano principalmente messaggini sulla ristrutturazione della casa e del giardini per opera degli operai. Quel che è certo è che Marco spera di ricucire lo strappo che si è venuto a creare durante il programma.