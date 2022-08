Il mondo dello sport è senza parole: addio a una campionessa assoluta. Sarà una grandissima perdita per un intero movimento

Dopo oltre 20 anni passati sul tetto del mondo, Serena Williams ha deciso di dire basta con il tennis al termine di questa stagione. Si ritira una delle interpreti più vincenti di sempre.

Un colpo durissimo per tutti gli appassionati di tennis e non solo. La notizia del ritiro a fine anno di Serena Williams ha sconvolto veramente molti fan e addetti ai lavori. Purtroppo alla veneranda età (sportiva) di 40 anni non si può giocare contro l’anagrafe e i limiti fisici e alla fine il tempo è un avversario impossibile da battere. Lei che in carriera ha battuto veramente tutte, issandosi al secondo posto nella graduatoria all time per titoli Slam in singolare (al primo posto c’è l’immensa Margaret Smith Court e seconda a pari merito con Serena troviamo Steffi Graf). Dal primo successo a New York nel 1999 di acqua sotto i ponti ne è passata. Lei, sorella minore di Venus, ha saputo emulare le gesta della maggiore delle Williams, regalando una gioia immensa a papà Richard, che le ha instradate nel tennis.

L’annuncio arrivato in queste ore parla del ritiro di Serena al termine dello US Open 2022, suo ultimo torneo della carriera. Un modo per chiudere davanti ai suoi tifosi, li dove tutto era cominciato oltre due decadi fa.

In un’intervista a Vogue aveva dichiarato che più di ritiro le sarebbe piaciuto parlare di “evoluzione” per descrivere i passi futuri della vita.

Serena Williams, arriva il clamoroso annuncio sul ritiro: i motivi della sua scelta

Ora in un post sul suo profilo Instagram ha spiegato la sua decisione: “Il conto alla rovescia è cominciato. Devo concentrarmi sull’essere madre, sui miei obiettivi spirituali e sullo scoprire una diversa ma sempre entusiasmante Serena. Tutto questo lo assaporerò nelle prossime settimane”.

Tra l’altro lei e il marito, Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit, hanno in programma la nascita di un altro figlio dopo la primogenita Alexis Olympia, venuta alla luce nel 2017. “Nell’ultimo anno io e Alexis abbiamo cercato di avere un altro figlio e recentemente abbiamo ricevuto alcune informazioni dal mio medico che mi hanno tranquillizzata. Possiamo fare un figlio quando vogliamo. Possiamo aggiungere un altro componente alla nostra famiglia. Sicuramente non voglio essere di nuovo incinta come atleta. Ho bisogno di avere o due piedi nel tennis o due piedi fuori. Non uno di qua e uno di là”.

Vedremo cosa le riserverà Flushing Meadows e l’Arthur Ashe, ma di certo, anche se non è tipo da addii, sarà davvero commovente anche per lei.