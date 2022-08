Lutto nella musica italiana, grossa perdita nella canzone neomelodica napoletana

Una bruttissima notizia giunta da Napoli e dintorni, che riguarda un volto noto della musica neomelodica partenopea

Brutta notizia per il mondo della musica. In particolar modo per coloro che seguono con passione il genere neomelodico napoletano. Ovvero le canzoni romantiche eseguite per lo più in dialetto partenopeo dalla grande tradizione.

Uno dei volti più apprezzati e delle voci più amate di questo genere ha subito una gravissima perdita. Un lutto davvero sconfortante che è stato testimoniato e confermato sui social proprio poche ore fa.

Stiamo parlando di Gianluca Capozzi, cantante nato nel 1975 e grande esponente della generazione mediana della canzone neomelodica. Nella giornata di ieri Capozzi ha annunciato la scomparsa della amata madre.

Addio alla mamma di Gianluca Capozzi: il messaggio accorato del cantautore napoletano

Gianluca Capozzi ha affidato ad Instagram sia la pubblicazione della terribile notizia, sia le sue prime reazioni. Sua mamma è stata sconfitta da un male incurabile che affliggeva la donna da tempo, come si evince dai profili social del cantautore.

Capozzi, seguitissimo in particolare nella zona di Napoli e dintorni, ha pubblicato un messaggio davvero commovente, ricco di emozioni, per ricordare la madre appena passata a miglior vita.

“La tua battaglia e finita. E tu l’hai vinta non arrendendoti mai al male che ti affligeva. Finalmente ora puoi riposarti. Finalmente ora puoi sederti nel Regno di Dio in prima fila. Tu sì che lo meriti per la fede incrollabile che hai sempre avuto. Se c’è una cosa che mi mancherà di te, oltre all’immenso amore che mi hai donato, è la tua immensa gentilezza. Hai sempre avuto modi gentili e delicati ed anche nella sofferenza non hai fatto mancare un sorriso cordiale. Spero di essere sempre più come te. Addio Mamma. Mi manchi già in una maniera che nemmeno so descrivere. Tuo figlio Gianluca”.

Stamattina si sono svolti i funerali della signora Capozzi. Intanto Gianluca, vero e proprio idolo dei fan del neomelodico napoletano, proseguirà la sua carriera canora dedicando i successi alla madre. Capozzi viene tra l’altro da una famiglia di artisti: è figlio del cantante Lino Capozzi, nipote dei cantanti Mario Trevi, Franco Moreno, Stefano Fany e Franco Sereno, cugino dei cantanti Salvatore Capozzi, Mimmo Moreno, Tony Mariano, dell’attrice Simona Capozzi