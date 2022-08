Lorella Cuccarini, rivelazione sconvolgente sulla regina della Tv: nessuno se lo aspettava

Lorella Cuccarini ha fatto alcune rivelazioni sconvolgenti riguardo la regina della Tv, Maria De Filippi. Ecco cosa ha raccontato mentre ripercorreva la sua lunga carriera televisiva ed il suo arrivo in Mediaset come professoressa di Amici.

Lorella Cuccarini vanta trentasette anni di esperienza nel mondo dello spettacolo. La presentatrice ha ricordato più volte di come Pippo Baudo l’abbia di fatto lanciata in prima serata grazie al programma Fantastico, nel 1985. Ha anche spiegato che inizialmente pensava che il presentatore avesse doppi fini, rimanendo poi colpita dalla professionalità.

L’immagine di Lorella Cuccarini è rimasta a lungo legata alla televisione pubblica. Per molti anni, è stata la regina e la mattatrice di Telethon, oltre all’anima della domenica insieme a Marco Columbro. Quando sono terminati i rapporti con la Rai, però, è iniziato un periodo molto difficile per “la donna più amata dagli italiani“, che scomparve dal piccolo schermo.

Lorella Cuccarini deve tutto alla regina della Tv

Lorella Cuccarini lamentò che per le donne mature la televisione non offra molte opportunità. Si concentrò con grande successo su un suo altro grande amore, il teatro e la recitazione. La sua esibizione nuda del 2010 ne Il pianeta proibito conquistò subito le copertine dei giornali, riportando l’attenzione sul suo personaggio.

Lorella Cuccarini deve il suo ritorno in Tv a Maria De Filippi, che l’ha scelta come professoressa di Amici. Inizialmente si è occupata di insegnare ballo, dal momento che ha debuttato in televisione proprio con i suoi bellissimi balletti, che l’hanno anche incoronata rivale di Heather Parisi.

Il ritorno della showgirl in televisione e le parole su Maria De Filippi

Si sono sollevate numerose polemiche quando Lorella Cuccarini è stata spostata dal ruolo di insegnante di ballo a quello di insegnante di canto. Secondo molti non aveva le qualità necessarie per ricoprire il ruolo. La showgirl ha tirato dritto, riuscendo a selezionare alcuni dei volti più amati dell’ultima edizione di Amici.

Lorella Cuccarini ha spiegato a Diva e Donna che ama molto lavorare con i giovani, e che ha sempre ammirato Maria De Filippi. Per lei, lavorare nel talent show è stata una vera e propria opportunità. Queste le sue parole: “Quando la si conosce come donna, a livello personale, è veramente unica e speciale“.

Queste sono le foto con cui, ad inizio agosto, Lorella Cuccarini ha festeggiato 31 anni di matrimonio: