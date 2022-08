Italiani, occhio alla spesa: l’amato alimento ora è a rischio

Un alimento piuttosto utilizzato nelle nostre cucine porta con sé un grosso rischio: occhi aperti quando fate la spesa in questi giorni

Fare la spesa al supermercato è un piacere per molti italiani, che possono sbizzarrirsi nel reperire prodotti e materie prime gustose. Soprattutto per una cucina varia e ricca come quella nostrana.

Non mancano però gli amanti dei cibi esotici, dei sapori orientali che sono più tipici di una cucina etnicamente lontana dalla tradizione italiana. E come detto nei supermercati si può trovare ancora di tutto.

Ma occhio alla spesa! Infatti nelle ultime ore un ingrediente molto apprezzato, proprio tipico della gastronomia orientale, potrebbe essere a rischio per via di alcune contaminazioni subite in fase di produzione. L’avviso del Ministero deve interessare tutti.

Amanti della cucina esotica in allerta: non acquistate queste confezioni di curry

Proprio di questa mattina l’ultimo richiamo effettuato dal Ministero della Salute, sempre pronto ad emettere comunicati riguardo la contraffazione di generi alimentari evitando così malesseri e problemi ai consumatori.

Il suddetto rischiamo riguarda una polvere che è rinomata in tutto il mondo e che anche molti italiani consumano. Ovvero il curry, il noto misto di spezie tipico dell’Asia, in particolare nella zona indo-cinese.

A rischio sono le confezioni di TRS Madras Hot Curry Powder. Si tratta del prodotto di un’azienda che in tutti i supermercati (anche nei mini-market su strada) vende spezie, legumi, salse e altro proveniente dalle regioni orientali.

Il Madras curry è una tipicità proveniente dall’omonima regione al sud dell’India. Si tratta di un mix di aromi ed odori contenente coriandolo, curcuma, peperoncino, pepe nero, senape e finocchietto. Insomma un vero e proprio coacervo speziato utilissimo per chi intende replicare ricette asiatiche ed esotiche.

Il Madras Hot Curry della TRS però è a rischio, come ammesso dalla nota ministeriale. Pare che le confezioni di questa polvere alimentare siano state richiamate per rischio microbiologico. Vale a dire che in fase di conservazione e produzione l’alimento sarebbe entrato a contatto con germi e batteri possibilmente nocivi all’organismo umano.

Occhio dunque in queste settimane a non incappare in questa tipologia di spezie. La vostra voglia di cucina etnica dovrà attendere qualche giorno.