Il Paradiso delle signore 7, lo spoiler di Adelaide: alleanza inaspettata per la vendetta

Gli spoiler de Il paradiso delle signore 7 che riguardano la contessa Adelaide vedono nascere una duplice ed inaspettata alleanza. Ecco cosa cercherà di fare la perfida contessa nelle nuove puntate in onda dal 12 settembre alle 15:55 su Rai 1.

Il paradiso delle signore 6 si concludeva con alcune anticipazioni sulla nuova stagione della soap opera. Si è capito sin dalle prime immagini che la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo sarà una grande protagonista delle nuove puntate. Dopo un breve periodo di assenza, al suo ritorno diventerà azionista del centro commerciale.

Sembrerebbe che i rapporti fra Adelaide ed i soci, così come quelli fra la contessa ed i dipendenti, non saranno affatto idilliaci. La nobile sarà molto rigida, e si troverà anche ad affrontare un mondo del tutto nuovo per lei. Cresciuta nell’agiatezza, dovrà adesso trascorrere le giornate con i borghesi, in particolare con Vittorio Conti.

Il paradiso delle signore, la doppia alleanza di Adelaide

Alessandro Tersigni, che nella soap opera interpreta Vittorio Conti, ha anticipato che ne Il paradiso delle signore 7 ci saranno numerose discussioni per il suo personaggio. Non è però chiaro se questa frase si riferisca al suo rapporto con Adelaide o con l’avvocato Tancredi. La contessa, però, non sarà affatto isolata, e stringerà due importanti alleanze.

Adelaide sarà determinata a fargliela pagare a suo marito, Umberto Guarnieri. Dopo una vita trascorsa insieme, lo scoverà per strada insieme alla sua amante. Scoprirà così di essere stata accantonata per la stilista Flora, molto più giovane di lei. Gli spoiler de Il paradiso delle signore 7, però, svelano che Umberto, forse, scoprirà di non amare Flora.

La contessa potrà contare su due persone: ecco chi sono

Adelaide stringerà un’alleanza con un nuovo personaggio della soap opera, Matilde Frigerio. Il personaggio interpretato da Chiara Baschetti fungerà da braccio armato per la sua spietata vendetta contro l’ex marito e la sua amante. Il suo diabolico piano dovrebbe andare a buon fine, e la contessa dovrebbe riprendersi Umberto Guarnieri.

Adelaide stringerà anche un’altra alleanza nel corso de Il paradiso delle signore 7. Oltre a Matilde Frigerio, la contessa potrà contare sull’aiuto inaspettato di Marcello Barbieri. In cambio dei suoi favori, il giovane otterrà sostegno per migliorare la sua posizione sociale e per riconquistare finalmente la sua Ludovica.

Questo è il video che mostra il tour dietro le quinte delle riprese de Il paradiso delle signore 7:

Ecco anche alcune immagini che mostrano cosa succede dietro le quinte di una delle soap opera più amate degli ultimi anni: