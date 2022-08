Ida Platano-Riccardo Guarnieri, c’è la resa dei conti: decisione davvero clamorosa

I protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri: adesso tra i due c’è la resa dei conti.

Nel corso dell’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne, due dei protagonisti assoluti sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tra i due c’è ancora qualcosa che deve essere chiarito: cosa sta succedendo.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Uomini e Donne, visto che tra poco più di un mese si tornerà a parlare i tornerà a parlare del Trono Classico e di quello Over. Proprio in queste ore sono uscite delle nuove voci riguardanti Ida Platano e Riccardo Guarnieri, pubblicate dal portale Blasting News. La notizia letta dal portale specializzato ha sorpreso gran parte dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Proprio la presentatrice si attende ovviamente situazioni che non possano innescare troppi litigi o disagi in studio.

Nel corso della prossima edizione dovremmo rivedere all’opera Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Stando alla segnalazione ricevuta da Very Inutil People, Gianni Sperti era in compagnia di Antonio Medugno. Sul portale specializzato infatti si legge: “Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme alla stazione di Forte, sarà qualcosa inerente Uomini e Donne?“. L’articolo continua affermando: “Erano ad un evento insieme al Twiga e prendono il treno insieme perché Gianni sta a Roma ed Antonio a Napoli, quindi sono sullo stesso treno… Niente Uomini e Donne, forse Isola dei Famosi per Antonio Medugno“.

Ida Platano-Riccardo Guarnieri, pronta al resa dei conti? Possibile confronto a UeD

Dal prossimo 19 settembre potremo assistere nuovamente alle puntate di Uomini e Donne, con gli occhi che saranno puntati soprattutto su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Blasting News ha lanciato un’indiscrezione top, che cambierebbe davvero tutti gli scenari che si vedrebbero in studio. L’unica che non sarebbe felice di tutto ciò sarebbe proprio Tina Cipollari, che non ha mai visto di buon grado questa vicenda. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nel corso della prossima edizioni.

Uomini e Donne potrebbe quindi riproporre qualcosa che abbiamo viso già per diverso tempo e anche nella scorsa stagione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri potrebbero avere un nuovo confronto in studio e chissà se riusciranno ad appianare tutte le divergenze. Una situazione che potrebbe far riscoccare la scintilla giusta, utile a far ricominciare una relazione sentimentale, appare utopistico ma nello studio di Maria De Filippi tutto è possibile e solo con l’evolversi delle puntate potremo avere un quadro più definitivo. Appuntamento quindi al prossimo 19 settembre per scoprire tutte le novità.