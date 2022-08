Guerra in Ucraina, bombardamenti a Nikopol. Esplosioni in una base in Crimea, Kiev: “È solo l’inizio”, ma Mosca: “È stato un incidente”

"La guerra è cominciata in Crimea, e terminerà con la liberazione della Crimea", ha dichiarato il presidente ucraino.

Tredici persone sono rimaste uccise e tredici ferite durante i bombardamenti russi di questa notte sul distretto Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina orientale.

“Notte tragica. Nel distretto di Nikopol, l’esercito russo ha ucciso undici persone e ne ha ferite tredici. Il nemico ha bombardato il distretto con ottanta razzi contro aree residenziali. Ha colpito deliberatamente mentre le persone dormivano nelle loro case”, ha scritto su Telegram Valentyn Reznichenko, capo dell’amministrazione militare regionale, citato da Unian.

Donna uccisa a Zaporizhzhia

Continuano gli attacchi anche a Zaporizhzhia, dove una donna è rimasta uccisa. “Si sa di un attacco all’insediamento di Kushuhum. Tre case sono state distrutte, oltre trenta sono state danneggiate. Purtroppo una donna è stata uccisa”, ha scritto il sindaco Anatoliy Kurtiev. Secondo le prime informazioni, la difesa aerea ucraina ha abbattuto due missili russi.

“Le forze russe che occupano la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel Sudest dell’Ucraina, si stanno preparando a collegare la centrale alla Crimea, annessa a Mosca nel 2014 e la stanno danneggiando, riorientando la sua produzione di elettricità. Il loro piano è danneggiare tutte le linee della centrale nucleare e togliere il collegamento al sistema elettrico ucraino“. Così l’operatore ucraino Energoatom, citato dal Guardian.

Forti esplosioni in una base russa in Crimea

La guerra in Ucraina è arrivata fino in Crimea e nel cuore della difesa russa nella penisola. Una base aerea, importante per le attività della flotta del Cremlino nel Mar Nero, è stata danneggiata da diverse esplosioni, alcune molto potenti, che si sono sentite a decine di chilometri di distanza.

Un civile è morto e sette sono rimasti feriti, tra cui due bambini. Per Mosca si è trattato di un semplice incidente in un deposito di munizioni. Ufficialmente Kiev ha negato di conoscere la causa delle esplosioni, ma fonti militari ucraine hanno fatto sapere che si è trattato di un loro attacco. “È solo l’inizio”, ha twittato Mykhailo Podolyak, braccio destro del presidente Volosymyr Zelensky. “La guerra è cominciata in Crimea, e terminerà con la liberazione della Crimea”, ha dichiarato il presidente ucraino.