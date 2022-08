Grande Fratello Vip, nozze in vista per l’ex concorrente: svelata la data

Un ex volto del Grande Fratello Vip convolerà prestissimo a nozze. Già scelta sia la data sia gli invitati celebri al grande evento

Il Grande Fratello Vip è un contenitore televisivo visto ed apprezzato da milioni di telespettatori italiani. I più curiosi non seguono la vicende soltanto all’interno della casa, ma si interessano dei protagonisti e della loro vita anche lontano dalle telecamere.

L’ultima notizia arriva proprio in questo senso. Un ex concorrente molto apprezzato della quinta edizione del GF Vip ha deciso di convolare a nozze. Fiori d’arancio per il giovane vippone che darà dunque una svolta sentimentale alla propria vita.

Si tratta di Enock Barwuah Balotelli, il calciatore fratello del ben più noto campione Mario Balotelli. Il ragazzo di origini ghanesi partecipò come detto al GF Vip 5, restando all’interno del reality per quasi 80 giorni.

Già programmato il matrimonio tra Enock Balotelli e la sua fidanzata: ecco gli invitati vip

Secondo quanto trapela dal settimanale Chi, sarebbe stata scelta la data del matrimonio di Enock Balotelli. L’ex gieffino sposerà la sua storica compagna Giorgia tra circa un anno, esattamente a giugno 2023.

Svelati anche i nomi dei vip, in particolare degli ex compagni di avventura al Grande Fratello, che saranno invitati al lieto evento. Enock ha sicuramente inviato le partecipazioni a Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e ad Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed attualmente dj di successo.

Il testimone dello sposo sarà ovviamente il fratello Mario Balotelli. Tra i due c’è un rapporto sincero e molto forte, anche se Enock non è riuscito a sfondare nel mondo del calcio dove invece è riuscito Super Mario, nonostante il carattere ribelle lo abbia frenato non poco.

La notizia del matrimonio di Enock e Giorgia non è una novità assoluta. Infatti già a gennaio scorso l’ex gieffino aveva chiesto pubblicamente alla sua fidanzata di sposarlo, una scena molto romantica con tanto di inginocchiamento, fiori ed anello.

Un rapporto solido e felice tra i due giovani. Neanche i rumors di gossip sono riusciti a scalfirlo, soprattutto quando si era vociferato di una liaison clandestina tra Enock Balotelli e la nota influencer Selvaggia Roma.