Elisabetta Gregoraci lascia Mediaset: c’è il nome del nuovo programma

Elisabetta Gregoraci lascia Mediaset dopo moltissimi anni al Biscione. La presentatrice approderà nelle prossime settimane in Rai, dove è già nel cast di un programma e gliene dovrebbe essere assegnato anche un altro.

Nella serata del 10 agosto, Italia 1 trasmetterà una puntata speciale con tutti i momenti migliori di Battiti Live. Si conclude così il quinto anno in cui Elisabetta Gregoraci è la co-conduttrice del programma estivo musicale itinerante per l’Italia. Se però fino ad adesso questo era l’unico impegno della conduttrice, le cose potrebbero presto cambiare.

Dopo la partecipazione al GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci, al contrario di altri concorrenti, sembrava stesse scivolando lentamente nell’oblio. Questo sia a causa di alcuni scontri con l’opinionista Antonella Elia, ma anche le solite feroci litigate all’interno del reality che non avevano lasciato tutti convinti della sua prova all’interno del programma.

Elisabetta Gregoraci lascia Mediaset: cosa farà

Elisabetta Gregoraci sarebbe pronta a lasciare incredibilmente Mediaset per passare alla Rai. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, sarebbe nel cast di un format innovativo. L’ex compagna di Flavio Briatore dovrebbe partecipare a Nudi per la vita, il programma dove i vip si spogliano per spiegare l’importanza della prevenzione.

Dal punto di vista lavorativo, le novità non sarebbero finite qui. Il settimanale DiPiù riferisce che per Elisabetta Gregoraci ci sarebbe allo studio un programma in prima serata sulla Rai. Al momento, il progetto sarebbe “top-secret“. Anche dal punto di vista personale, ci sono moltissime novità nella vita della conduttrice di Battiti Live.

Il nuovo amore della soubrette che confida: “Sono felice”

La quarantadueenne Elisabetta Gregoraci starebbe frequentando da mesi un uomo di dodici anni più giovane di lei. La situazione sembrerebbe molto intricata, perchè Giulio Fratini fino a poco tempo fa si frequentava con un’altra presentatrice, Roberta Morise. Il giovane rampollo sarebbe stato visto sorseggiare spritz al tramonto con Eligreg al Twiga.

Giulio Fratini è figlio del noto imprenditore Sandro Fratini. Il nonno ha fondato il marchio di abbigliamento Rifle, che sembra essere il business prediletto dal nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Fratini ha anche lavorati alla gestione del business familiare in ambito hotellerie, energie rinnovabili, bioenergia.

Ecco alcune immagini recenti della vacanza di Elisabetta Gregoraci in Costa Smeralda. Agli amici avrebbe raccontato di essere finalmente molto felice: