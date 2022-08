Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis di nuovo insieme in un reality: che bomba in arrivo. Sarà una rivincita per entrambi dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi

Tavassi e Vaporidis sono due nomi accostati all’edizione 2023 di Pechino Express, che vedrà al timone di comando sempre Costantino Della Gherardesca. Sono attese moltissime novità.

Hanno condiviso insieme l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che per entrambi ha avuto un valore speciale. Nicolas Vaporidis ha vinto il reality in Honduras, dopo ben 99 giorni trascorsi in Centro America. Lo stesso Edoardo Tavassi, uscito prima dal gioco, ha conquistato una buona visibilità, uscendo dall’ombra della famosa sorella. Il nome di entrambi è di nuovo associato ad un gioco adventure da disputare all’estero. Questa volta però dovremmo vederli sulle reti Sky e non Mediaset, visto che sono tra i principali papabili per la partecipazione a Pechino Express 2023. Il format condotto da Costantino Della Gherardesca ha perso moltissimo in termini di ascolto lo scorso anno, pagando proprio il passaggio dalla Rai alla pay tv. Nel periodo tra il 10 marzo e il 12 maggio, ha raccolto una media di 450mila spettatori, con share al di sotto del 2% (sfiorato solo in occasione della finale).

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, la prossima edizione sarà sempre appannaggio di Sky, almeno in termini di diritti, ma verrà trasmessa in chiaro su Tv8.

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis di nuovo insieme in un reality: saranno tra i concorrenti di Pechino Express

In queste ore sono iniziati a circolare i primi spoiler anche per quanto concerne i personaggi che prenderanno parte all’adventure game e i primi due potrebbero essere proprio Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Le altre voci più insistenti riguardano il ritorno di Clizia Incorvaia, in passato in gara con l’ex compagno Francesco Sarcina, mentre ora potrebbe essere al fianco della suocera Eleonora Giorgi. E’ aperta la caccia ai successori dei vincitori del 2022 Victoria Cabello e Paride Vitale.

Per quanto concerne la location, invece, un piccolo indizio potrebbe essere uscito su Twitter nelle scorse ore. Si perchè un utente ha immortalato uno scatto con la bandiera tipica del programma (vedi foto sopra) accostandolo al Laos. Quello dovrebbe essere il punto di partenza, coinvolgendo poi anche Cina, Birmania e Vietman. Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali della produzione e l’arrivo del 2023.