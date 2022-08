Cristiano Malgioglio senza freni: “Sono innamorato di una donna”. Chi è lei

Cristiano Malgioglio inizerà a breve una nuova avventura televisiva, ed ha deciso di raccontare alcuni retroscena inediti della sua vita: ecco chi è la donna di cui è innamorato, facendosi anche tre tatuaggi di lei.

Cristiano Malgioglio sta per tornare in televisione come conduttore di un programma. Il primo dicembre 2022, alle ore 21:20 circa su Rai 3, inizierà Mi casa es tu casa. Questa esperienza lo emoziona molto per due motivi. Innanzitutto, ha ricordato di essere sempre stato la spalla di qualcuno, mentre ora avrà un progetto tutto suo.

Inoltre, Mi casa es tu casa è chiaramente il sequel di A raccontare comincia tu, l’ultima fatica televisiva della compianta Raffaella Carrà. Questo format era cucito su misura dell’amatissima presentatrice, e quindi Malgioglio ha pensato bene di apportare alcune modifiche per far sì che rispecchi anche la sua personalità.

Il retroscena con Raffaella Carrà prima della morte

L’artista ha voluto rivelare ad Oggi cosa è successo alcuni giorni prima della morte di Raffaella Carrà. Ha ricordato di aver ricevuto un’inaspettata telefonata da parte della presentatrice, che non si faceva sentire ormai da diverso tempo. Non sapeva nulla della sua malattia, come del resto tutti gli altri: aveva deciso infatti di mantenere il segreto.

Nel corso della telefonata, Raffaella Carrà fece moltissimi complimenti a Cristiano Malgioglio. Gli chiese di non cambiare mai, perchè quando arriva lui la televisione cambia colore. Dopo la notizia della sua morte, Malgioglio ha iniziato a pensare che con quelle parole la Carrà avesse voluto fargli un regalo.

Cristiano Malgioglio è innamorato di una donna: “Ho tre tatuaggi”

Non ci sarà solo Mi casa es tu casa nella prossima stagione televisiva di Cristiano Malgioglio. È confermata anche la sua presenza a Tale e Quale Show, dove nella scorsa edizione ha divertito il pubblico prendendosi in giro con Alba Parietti. L’artista ha rivelato che ormai non c’è più nella sua vita “il turco” di cui era innamorato.

Malgioglio sarebbe innamorato di una persona che, al momento, non saprebbe nulla dei suoi sentimenti. L’artista ha inoltre rivelato che c’è una donna per cui ha un debole: “È l’unica per cui potrei diventare eterosessuale“. Ha inoltre raccontato di avere tre tatuaggi che sono dedicati proprio a Jennifer Lopez, che ha avuto anche l’occasione di conoscere.

Ecco un simpatico fotomontaggio con cui Cristiano Malgioglio mostra il suo stato d’animo della domenica mattina. Nell’immagine, oltre allo showman, c’è anche il famoso dipinto Il Bacio di Hayez: