Terra Amara anticipazioni, altro omicidio: muore tra le braccia della moglie e del figlio. Ne vedremo delle belle nelle prossime puntate della fiction

Secondo le ultime anticipazioni Çengaver sarà ucciso da Hatip, pronto a sparargli contro, esalando l’ultimo respiro tra le braccia della moglie e davanti al figlio piccolo.

Le puntate di Terra Amara su Canale 5 stanno appassionando il pubblico in questa torrida estate 2022. In questo mese di agosto ne vedremo ancora nelle belle nella produzione turca, con molti colpi di scena in arrivo. Secondo le ultime anticipazioni vedremo nell’imminente prosieguo della fiction un altro cruento omicidio. Questa volta a finire male sarà Çengaver, per mano di Hatip, stanco delle sue continue accuse sui suoi loschi piani contro gli uomini d’affari di Çukurova. Gli sparerà un colpo letale proprio sotto gli occhi di Sermin.

La donna si ritroverà completamente sola, dopo che sia Sabahattin che la famiglia Yaman l’hanno completamente abbandonata al suo destino. Le uniche amicizie rimastele erano quelle di Füsün e Hatip, suo compagno di “avventure“. Quest’ultimo avrà appunto la peggio una sera, dopo aver proposto a Sermin di uscire insieme a cena.

Çengaver, infatti aveva scoperto che Hatip l’aveva incolpato davanti a Demir per aver denunciato l’azienda. Hatip, stufo delle continue accuse da parte di Çengaver, gli sparerà contro e centrerà l’addome. L’uomo cadrà a terra e Hatip, ovviamente, non gli presterà soccorso, anzi porterà via Sermin, facendole promettere di non raccontare mai l’accaduto.

Terra Amara anticipazioni, in arrivo un altro omicidio: Hatip sparerà a Çengaver

Çengaver, ridotto in fin di vita, riuscirà comunque a raggiungere la cerimonia in città per la circoncisione del figlio. Arriverà guidando una bicicletta, il regalo da lui comprato per il bambino. Purtroppo, però, dopo l’immane sforzo si accascerà tra le braccia della moglie.

Proverà a pronunciare il nome del suo assassino, non riuscendo però a farlo in tempo prima di spirare. Le indagini della polizia porteranno all’incriminazione di Demir Yaman, suo avversario nell’ultimo periodo.

In prigione Demir si troverà di fronte ad Yilmaz, arrestato a sua volta per aver sparato a Fekeli. Il colpo è partito accidentalmente dopo una colluttazione, in quanto Yilmaz aveva rapito Hünkar con l’intenzione di ucciderla, ma l’intervento di Fekeli le ha salvato la vita, finendo tuttavia trafitto a sua volta.