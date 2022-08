Ritiro Hamilton, arriva la clamorosa decisione: notizia appena arrivata. Il sette volte campione del mondo ha le idee chiarissime

Il pilota della Mercedes ha ancora molta voglia di competere per vincere e l’ottavo titolo è sempre l’obiettivo principale. Il 2023 dovrà essere l’anno del riscatto dopo una stagione di alti e bassi.

La Formula 1 è andata alla pausa estiva con dei verdetti piuttosto chiari. Dopo il Gran Premio di Ungheria il titolo mondiale 2022 sembra saldamente nelle mani di Max Verstappen. Gli 80 punti di vantaggio su Leclerc gli consentono di poter arrivare sempre secondo in questa ultima parte di stagione, avendo comunque la matematica del successo. La Ferrari F1-75 è senza dubbio al pari della Red Bull in termini di prestazioni, se non un filo sopra, ma la gestione del box è stata sin qui pessima. Gli uomini di Mattia Binotto hanno vanificato quanto di buono creato in fase di progettazione. Addirittura ne ha giovato anche la Mercedes, che nonostante abbia completamente sbagliato il progetto della W13 è a sole 30 lunghezze dalla Rossa nella classifica dei Costruttori. Russell ed Hamilton sono stati incredibilmente costanti e sperano di compiere un ulteriore passo in avanti con l’introduzione della direttiva TD39 dalla gara di Spa.

Ritiro Hamilton, la decisione del pilota inglese: “Non è il momento, ho ancora molto da dare”

Proprio Lewis Hamilton era circondato da diverse voci sul suo ritiro ad inizio stagione, nonostante abbia un contratto con la Mercedes sino al termine del 2023. La prestazioni altalenanti delle “Frecce d’Argento” avevano minato la sua voglia di correre, ma non appena ha sentito l’aria della competitività il “Re Nero” è tornato il cannibale di sempre. In una recente intervista ha allontanato ogni ipotesi di stop, preferendo invece concentrarsi sul futuro. Sa benissimo di essere in là con gli anni perchè come da lui sottolineato: “Prima che ce ne accorgiamo Fernando non sarà più qui e allora sarò io il più anziano, credo”. Poi aggiunge: “Sto pensando a quali sono i passi da fare per far vincere di nuovo questa squadra. Qual è la road map per vincere un altro campionato del mondo?”.

Di certo intende ritirarsi al top, senza trascinarsi troppo per le lunghe: “Sto ancora lottando per queste cose e sento di avere ancora molto da dare. È molto probabile che, se mi fermerò, avrò ancora carburante nel serbatoio. Non credo che mi fermerò finché non sarò completamente esausto e non avrò più nulla da esprimere”. La speranza dei suoi tifosi è che il 2023 possa essere l’anno del riscatto.