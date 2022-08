Nuovo flirt per Elodie: la cantante paparazzata con il campione sportivo

Possibile nuova liaison amorosa per Elodie, la apprezzata cantante romana che sarebbe stata paparazzata in vacanza in Sardegna

Nuovo amore all’orizzonte per Elodie? La apprezzatissima cantante romana, vera e propria icona pop della musica italiana, potrebbe aver trovato un nuovo accompagnatore durante le sue attuali vacanze estive.

Il portale di gossip The Pipol ha infatti seguito e paparazzato la giovane cantante. Elodie in questi giorni si trova in Sardegna, per godersi un po’ di relax dopo le ultime fatiche musicali ed un anno che l’ha vista coinvolta in vari progetti.

Elodie sarebbe stata vista in compagnia di un noto campione sportivo, altro personaggio che non si fa quasi mai trovare impreparato in fatto di gossip. Vale a dire Andrea Iannone, l’ex motociclista e partecipante all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Elodie e Iannone insieme in Sardegna: flirt all’orizzonte dopo l’addio a Marracash?

La ricostruzione dell’incontro è la seguente. Elodie e Andrea Iannone sarebbero stati avvistati ad una festa sulle spiagge della Sardegna, inizialmente non da soli. Bensì in compagnia di una comitiva di amici comuni.

In tarda serata però la cantante ed il motociclista si sarebbero appartati. Circolano alcune immagini che vedono i due entrare in intimità e restare soli a chiacchierare, senza però sapere come si sarà conclusa la serata.

Un nuovo amore sotto l’ombrellone? Possibile, visto che entrambi i protagonisti di questo flirt sono al momento single. Elodie ha concluso la storia con il rapper Marracash, ammettendo di provare comunque dei sentimenti unici per il collega. Iannone invece non ha avuto altre relazioni dopo il passato con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

In attesa di capire se si creerà una nuova coppia nello showbiz italiano, Elodie si gode momenti di relax. A breve il pubblico potrà ammirare la cantante italo-francese nel suo debutto cinematografico: al Festival di Venezia verrà presentato il film Ti mangio il cuore, nel quale l’ex concorrente di Amici recita il ruolo della moglie di un malvivente del Gargano.

Un altro importante tassello per la carriera di Elodie, sempre più a gonfie vele. Ora non resta che capire quale sarà il suo futuro a livello sentimentale.