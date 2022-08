Michelle Hunziker, l’estate rovinata da un cane: non se l’aspettava nessuno. La popolare conduttrice si gode comunque la vacanza in Sardegna

Era una meta sempre gettonata nelle estati di Michelle Hunziker, ma quest’anno la Sardegna è diventata la vera vacanza. Lunga più del solito, perché sta sfruttando tutti i momenti buoni per stare con il suo nuovo amore, Giovanni Angiolini.

Da lì avrà visto anche lei quello che raccontato i dati degli ascolti tv relativi a lunedì 8 agosto, appena pubblicati. Michelle è tornata in prima serata, ma è stata battuta da un cane anche se conoscendo il suo profondo amore per gli animali in fondo non le sarà dispiaciuto. Sul trono infatti c’è il film francese Belle & Sebastien – L’Avventura Continua che su Rai 1 ha messo insieme 2.088.000 spettatori pari al 14.9% di share. Invece su Canale 5 la replica di Michelle Impossible ha totalizzato 1.331.000 spettatori pari all’11% di share. Bene su Rai 2 le serie tv: 9-1-1è piaciuto a 1.167.000 spettatori pari al 7.7% di share e 9-1-1 Lone Star a 964.000 (7.2%). Su Rai 3 invece la replica di Report ha messo insieme 608.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

La buona notizia per i suoi fan è che comunque Michelle tornerà per una seconda stagione del suo ‘one woman show’. Michelle Impossible sarà registrato il prossimo autunno e dovrebbe essere trasmesso nei primi mesi del 2023 sempre su Canale 5, con ospiti sportivi e divi del cinema. In più sarà di nuobo dietro al bancone di Striscia la Notizia, ormai una piacevole abitudine.

Michelle Hunziker, l’estate rovinata da un cane: solo le soap di Canale 5 vincono

Sempre ieri, nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 la replica di Don Matteo ha messo insieme 1.212.000 spettatori (11.6%) nel primo episodio e 1.312.000 (15.2%) nel secondo,. A seguire Sei Sorelle fa 929.000 spettatori (12.9%) ed Estate in Diretta 1.380.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Beautiful ha tenuto compagnia a 2.083.000 spettatori (18.9%), Terra Amara a 2.003.000 spettatori con il 21.6% di share e Un Altro Domani a1.267.000 spettatori (16.8%).

Nel Preserale prevale su Rai 1 Reazione a Catena con 3.294.000 spettatori (27.5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! ha messo insieme 1.688.000 con il 14.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha totalizzato 454.000 spettatori con il 4.1% e Blue Bloods 712.000 (5.2%) e su Rete 4 Tempesta D’Amore centra il 4.9% con 695.000 spettatori.