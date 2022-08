Michelle Hunziker avvistata di nuovo con l’ex: cosa succede?

Michelle Hunziker sembrerebbe aver concluso la sua vacanza in Sardegna, dove ad inizio agosto ha salutato anche il suo nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini. È stata infatti avvistata di nuovo insieme al suo ex: ecco cosa succede.

L’estate 2022 di Michelle Hunziker si sta rivelando come al solito molto movimentata. La conduttrice Mediaset è inizialmente volata in Sardegna in un albergo di lusso a Poltu Quatu. Lì ha trascorso qualche giorno insieme ad Eros Ramazzotti ed Aurora. Subito dopo, la primogenita è partita insieme agli amici, e la Hunziker è rimasta con il nuovo fidanzato.

Secondo numerose fonti, infatti, la partenza di Aurora Ramazzotti dalla Sardegna avrebbe coinciso con l’inizio delle ferie di Giovanni Angiolini. La bionda showgirl, però, dopo qualche giorno è partita di nuovo per andare a trovare il suo ex. Nulla di segreto: entrambi si sono mostrati in alcuni brevi video durante un allenamento di karate.

Michelle Hunziker di nuovo con il suo ex: i motivi

Nonostante Tomaso Trussardi si sia mostrato impegnato nella serie di eventi Cervia Incontra, sarebbe lui che in questo momento si sta prendendo cura dei figli avuti con Michelle Hunziker e dei cani. L’erede dell’importante casa di moda italiana si è infatti mostrato ad inizio agosto a Gardaland insieme ai tre bambini.

