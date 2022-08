Mediaset, l’amata attrice entra in coma dopo lo schianto: è suicidio? – VIDEO

L’amata attrice Mediaset è rimasta coinvolta in alcuni accadimenti che hanno dell’incredibile: è entrata quasi subito in coma, e le sue condizioni sono gravissime. Ecco perchè c’è chi sospetta che possa trattarsi di suicidio.

Circa un anno fa, ad ottobre 2021, l’attrice aveva spiegato di essere finita sulla lista nera di tutti i produttori di Hollywood a causa di una sua relazione sentimentale. L’unione fra le due donne durò poco ma creò molto scalpore. Poco dopo la rottura, avvenuta nel 2000, l’attrice decise di pubblicare una biografia, Call me crazy.

Quello che emerse dalla lettura del libro dell’attrice Anne Heche fu una vita tutt’altro che patinata. Nell’autobiografia, infatti, sosteneva che quando era più giovane suo padre aveva abusato di lei. Da quel periodo in cui si separò dalla famosissima presentatrice Elle De Generes, l’attrice scomparve lentamente dallo star system americano.

L’attrice Mediaset è finita in coma: l’incredibile vicenda

Anne Heche è conosciuta soprattutto dagli appassionati di alcune serie televisive. Su Mediaset era una delle protagoniste di Chicago P.D., mentre su Sky il pubblico ha potuto ammirarla in Quantico. Al cinema è stata protagonista di Sei giorni, sette notti con Harrison Ford, ed ha anche tentato di intraprendere la carriera di regista.

Quello che è successo venerdì 5 agosto ha dell’incredibile. Fox News ha ricostruito che l’attrice cinquantatreenne si è andata a schiantare mentre viaggiava ad altissima velocità su una Mini Cooper blu in un garage. Dopo il primo incidente, Anne Heche sarebbe finita contro una villetta che si trovava nelle immediate vicinanze.

Ci sono voluti 59 vigili del fuoco per domare le fiamme: i video

Le immagini inizialmente diffuse dalla CNN e dalla CBS mostrano effettivamente Anne Heche a bordo della sua auto blu che si lancia a tutta velocità, sgommando. Brian Humprey, il responsabile della squadra di 59 vigili del fuoco intervenuta sul posto, ha spiegato che ci sono voluti ben 65 minuti per domare le fiamme che erano divampate.

Tmz.com ha rivelato che i dottori non sono stati in grado di effettuare i test per capire se la Heche abbia fatto uso di droghe. Questo perchè le sue condizioni di salute sono diventate sempre più critiche. Dopo il ricovero in ospedale, l’attrice è stata intubata ed è entrata in coma. Alcune immagini sulla barella la mostrano intenta a cercare di togliersi le bende.

Nel video qui sotto, alcune immagini diffuse da Tmz.com. Subito dopo, il video esclusivo di una giornalista della CBS che mostra le immagini di una telecamera privata. Si vede all’improvviso sfrecciare e sgommare ad alta velocità la macchina dell’amata attrice delle fiction Mediaset.

View this post on Instagram A post shared by Mélanie Tremblay (@maylany_)

Questo è il video del The New York Post, che documenta la presenza sul posto dei vigili del fuoco, che hanno usato anche la sega elettrica per estrarre Anne Heche dall’auto.