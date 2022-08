Il Paradiso delle Signore 7, torna a Milano uno due volti più amati: che gioia. Sarà una piacevolissima novità per tutti i fan della fiction di Rai 1

Continuano ad uscire alcuni spoiler che riguardano le nuove puntate della serie ambientata negli anni ’60. Oggi si parla di Vittorio Conti e del ritorno di Maria.

C’è grandissimo fermento e attesa tra tutti i telespettatori di Rai 1 per tornare a vedere Il Paradiso delle Signore, ormai prossimo alla settima stagione. La fiction ambientata nella Milano del boom economico, è pronta a presentare le sue nuove puntate dopo l’estate. Nel frattempo continuano ad uscire diverse anticipazioni che riguardano la trama e i personaggi, per soddisfare la sete di notizie a riguardo. Vari spoiler parlano oggi del ritorno sulla scena della bella Maria, che farà il suo rientro a Milano dopo aver soggiornato diverso tempo a Roma. La vedremo con una veste completamente diversa e dei cambiamenti che lasceranno molti di stucco. La giovane si era recata nella Capitale dopo la fine della storia con Rocco, la motivazione era legata ad un corso da stilista che doveva seguire nella Città Eterna. Una volta terminato questo impegno, però, Maria farà ritorno a casa e si presenterà da vera signora, con abiti e portamento completamente mutato. A perfezionare il tutto anche un nuovo taglio di capelli, veramente alla moda per l’epoca. Vittorio e Roberto l’accoglieranno in ufficio per sapere come è andata la sua permanenza a Roma.

Il Paradiso delle Signore 7, Maria torna a Milano: grandi novità per lei e per Vittorio Conti

Non solo lei, però, perché un altro personaggio che finirà al centro della scena è Vittorio Conti, alle prese con novità sentimentali. Dopo una grande sofferenza amorosa, sarà finalmente in grado di voltare pagina e lanciarsi in una nuova avventura. La settima stagione segnerà l’arrivo di una grande storia d’amore per il proprietario del celebre grande magazzino. A svelarlo è stato proprio l’attore Alessandro Tersigni, che ha riferito alcune “voci” provenienti dagli sceneggiatori. Una donna cambierà la sua vita sul set.

Non resta che avere ancora un po’ di pazienza e sintonizzarsi su Rai 1 dopo l’estate per ricevere tutte le risposte sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7.