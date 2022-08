Caterina Balivo non l’aveva mai fatto: adesso è ufficiale, fan in fermento. Periodo incredibile per una delle conduttrici più amate

Nel corso della sua carriera, Caterina Balivo non si è mai spaventata davanti alle sfida. E la prossima sarà decisamente tosta, anche se i programmi che sta conducendo nella lunga estate italiana hanno dimostrato tutto l’affetto del suo pubblico.

Non facile, dopo gli ultimi due anni nei quali è rimasta di fatto ferma anche se ha provato posto nelle prime edizioni de Il cantante mascherato, ospite dell’amica Milly Carlucci. Ma da quando ha deciso di staccare per dedicarsi alla famiglia, la domanda di tutti i fan è sempre stata la stessa: quando ti vedremo di nuovo in video con un programma tutto tuo?

Ora sono arrivate tutte le risposte che aspettavamo. La sua estate è cominciate su TV8, quindi Gruppo Comcast con la novità rappresentata da Chi vuol sposare mia mamma? Poi sta andando avanti su Rai 2 con un altro format nuovo, Help – Ho un dubbio che le calza alla perfezione. Ma non è finita perché presto la vedremo anche debuttare su La7 con una vera scommessa.

Caterina Balivo non l’aveva mai fatto: quando e dove comincia il suo nuovo programma

Semplicemente perché Caterina Balivo non l’aveva mai fatto, in più di vent’anni di televisione. Ha condotto programmi di ogni tipo, dai talk show ai talent show. Un game show però per lei è davvero una novità assoluta e succederà molto presto.

Lo abbiamo scoperto in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti di La7, quando Urbano Cairo che è proprietario dell’emittente aveva speso molte parole ‘elogio per lei. E adesso grazie a TvBlog sappiamo anche come si chiamerà il programma e quando è atteso il suo debutto.

Caterina da lunedì 12 settembre prossimo sarà la padrona di casa a Lingo: parole in gioco, la riproposizione di un format che non è inedito per l’Italia. Il primo era stato 30 anni fa su Canale 5 Tiberio Timperi, mentre lo scorso anno ci aveva riprovato Giancarlo Magalli su Rai 2, con il titolo Una parola di troppo. Ora tocca alla Balivo che andrà ad occupare la fascia preserale dalle 19 alle 19.55, lanciando quindi di fatto il TG di Enrico Mentana.

Un centinaio di puntate previste, dovendo scontrarsi contro colossi del settore, perché sia Rai 1 con Reazione a Catena e L’Eredità che Canale 5 (a settembre dovrebbe toccare a Gerry Scotti) fanno il pieno. Ma a lei la sfida non spaventa.