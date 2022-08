Il ballerino si scaglia contro Milly Carlucci: “Vuole il controllo assoluto”

Le rivelazioni del noto ballerino, che ha parlato in maniera piuttosto diretta del suo rapporto con Milly Carlucci e con altri personaggi tv

A settembre il pubblico più affezionato di Rai Uno sarà accontentato. Il sabato sera vedrà nuovamente Ballando con le Stelle come programma di punta, con l’arrivo di nuovissimi concorrenti alle prese con i passi di danza.

Ovviamente al timone l’intoccabile conduttrice ed autrice Milly Carlucci, un volto storico di casa Rai. La donna è considerata tra le protagoniste più apprezzata e professionali del mondo della TV ormai da moltissimi anni.

Ma c’è un lato del carattere della Carlucci che è stato svelato da chi la conosce molto bene. Un ballerino che per anni è stato fondamentale nella riuscita di Ballando con le Stelle, il quale ha svelato il comportamento della Milly nazionale dietro le quinte.

La rivelazione di Raimondo Todaro su Milly Carlucci e su Maria De Filippi

A rivelare come si comporta Milly Carlucci è stato l’ex ballerino Raimondo Todaro. Un altro volto storico di Ballando con le Stelle, che però ha scelto di lasciare il programma dedicandosi ad Amici, nel ruolo di coach di danza.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Raimondo Todaro ha parlato del suo rapporto con la Carlucci, svelando qualche retroscena: “Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che so fare lo devo a lei per me è stata come una madre. Però ha dei difetti, per esempio vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala trucco a controllare tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti“.

Grande gratitudine nei confronti di Milly Carlucci, che ha puntato su di lui fin da giovanissimo. Ma ora è passato dalla parte di Maria De Filippi, che Todaro racconta come una persona completamente diversa: “Maria è molto differente, ti dà carta bianca, si fida dei suoi collaboratori, non è mai venuta a dirmi come fare qualcosa. Non potrebbe neanche farlo, visto che si impegna su più programmi assieme, mentre Milly ne fa uno alla volta”.

Due regine della TV e due modi di relazionarsi nel lavoro molto differenti. Ma di certo, a prescindere dalle rivelazioni dietro le quinte, Milly e Maria sono donne dal successo meritatissimo.