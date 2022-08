Alex Belli, la minaccia fa tremare tutti i fan: vuole farlo davvero. Un messaggio dell’ex gieffino apre scenari clamorosi sul futuro

“Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. Alex Belli nel 1978, quando uscì Ecce Bombo con Nanni Moretti, non era nemmeno nato, Ma questa frase cult la conosce bene anche lui e la applica alla sua vita, oltre xche alla carriera professionale.

Perché quest’anno abbiamo fatto il pieno, delle sue perle di saggezza e del suo amore libero, del suo triangolo con Soleil Sorge e delle sue liti con altri ex gieffini come lui. Ma la notizia che i suoi seguaci temevano e gli haters speravano è arrivata: Alex ha deciso di chiamarsi fuori, diciamo per un po’, dal mondo della televisione.

Dialogando su Twrtter con una sua fan, ecco l’annuncio improvviso e per certi versi inatteso: “Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista”. E qui il primo dubbio, perché Belli parla di televisione generalista, non di televisione e basta. Quindi potrebbe essere un addio ai reality e alle ospitate in tv, ma non significa necessariamente sparire anche da programmi tematici.

Alex Belli, la minaccia fa tremare tutti i fan: il suo cambio di vita sarà definitivo?

Il secondo dubbio, più grande, è legato però al personaggio che si è costruito nel tempo in generale, quest’ultimo anno in particolare. Lui da solo, ma anche insieme alla compagna Delia Duran, sta ancora funzionando bene. Tante serate nei locali, adesso anche il tour in giro per l’Italia con la sua band, popolarità crescente.

Difficile immaginare Alex belli che sparisce così all’improvviso ora che è tornato ad essere il sogno per molte follower. Molto più facile pensare invece che abbia gettato un amo: io mi chiamo fuori virtualmente, vediamo se questa volta qualcuno mi chiama. Già, perché nelle ultime settimane l’attore parmense è stato accostato a diversi programmi senza in realtà nessuna conferma.

C’era chi lo immaginava come cantante, nel cast di Tale e Quale Show ma tra i concorrenti il suo nome non c’è. E chi ipotizzava un suo coinvolgimento nel Grande Fratello Vip 7 (qui il cast è ancora da annunciare) anche se non ci sono riscontri. Come non esistono conferme sulla nuova avventura come attore in Un posto al sole.

E allora dobbiamo prendere per buono il suo annuncio, in attesa che il reality comincino (nella prossima stagione tornerà anche La Talpa) e che il quadro sia più chiaro. Ma una tv senza Alex Belli è difficile da immaginare.