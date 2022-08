Al Bano è una furia, arriva uno sfogo inaspettato: il motivo

Parole forti da parte di Al Bano Carrisi, che ha risposto così a chi lo critica spesso per la sua carriera e per la sua forte personalità

Lo si può apprezzare o meno, si può essere fan delle sue canzoni oppure no. Ma è innegabile che Al Bano Carrisi rappresenti la storia della musica leggera italiana per via dei suoi numerosi successi commerciali.

Al Bano anche oggi fa parlare di sé. Non solo come cantautore, bensì per le numerose apparizioni televisive e, perché no, anche qualche incursione nel mondo del cinema o delle fiction TV.

Non mancano però gli haters, coloro che oggigiorno considerano Al Bano un personaggio artisticamente arrivato e vetusto, non più in linea con i cambiamenti nei gusti musicali. Ma il cantante di Cellino San Marco ha voluto rispondere a tono.

Al Bano e lo sfogo contro i suoi haters: “Non conoscono nulla di me”

Intervistato dal noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Al Bano Carrisi ha parlato proprio del pubblico che lo apprezza di meno. Coloro che forse ne hanno abbastanza di sentire troppo spesso in TV le note di Felicità o Nostalgia canaglia, per citare alcuni successi longevi del cantante.

“Chi mi critica oggi e chi mi ha sempre criticato non conosce nulla di me. Vuol dire che certe persone non hanno mai sentito neanche un mio brano. Ho avuto tanto successo e realizzato molte canzoni celebri. Inoltre ho sperimentato più generi, anche se c’è chi dice che le mie canzoni sono tutte uguali”.

Al Bano ha sempre la risposta pronta e non ha paura di far sentire il proprio parere, anche se distante da quello di parte del pubblico. Un personaggio schietto e sincero, anche quando parla dei suoi affetti più stretti.

Ad esempio, nella medesima intervista, Al Bano ha ammesso che sua figlia Jasmine, decisa ad intraprendere un percorso musicale, deve ancora imparare molto prima di poter sfondare: “Jasmine mi segue nelle tappe dei miei concerti, sta seguendo le mie orme. Ma deve ancora imparare tanto, ha bisogno di lavorare. Il talento però c’è, ha un bel senso ritmico”. Non a caso in queste settimane è uscito il nuovo singolo di Jasmine Carrisi in collaborazione con il padre e con Clementino che uscirà anche in Germania.