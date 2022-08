Uomini e Donne, arriva il protagonista del GF Vip 6: gli indizi lo confermano – VIDEO

Un protagonista del GF Vip 6 sarebbe pronto per iniziare il suo trono a Uomini e Donne. Questa la notizia bomba che sarebbe trapelata a causa di alcune foto scattate da dei fan in una stazione. Ecco cosa è successo.

Nei primi giorni di agosto hanno iniziato a susseguirsi numerose notizie riguardo la prossima edizione del GF Vip. Sono uscite le promo ufficiali del programma: una di queste ha anche sollevato un polverone perchè non vedeva comparire neanche per un istante la vincitrice della scorsa edizione, Jessica Selassiè.

Il conduttore del GF Vip 7, Alfonso Signorini, ha voluto comunicare con alcune Storie Instagram che quest’anno cercherà di tenere segreti fino all’ultimo i nomi degli inquilini. Allo stesso tempo, ha ammesso che il pubblico è stato molto bravo ed è riuscito a risalire quasi sempre al personaggio che si celava dietro i suoi indizi.

Uomini e Donne, il tronista arriva dal GF Vip 6: chi è

Nel corso di un’intervista rilasciata a Simona Ventura, Alfonso Signorini ha spiegato che ci saranno diversi nomi forti, e che al momento non ne è stato annunciato neanche uno. Nel frattempo, lo stesso tipo di gossip impazza anche per Uomini e Donne. Per il momento sarebbe trapelato che uno dei nuovi protagonisti sarà Alessandro di 19 anni.

Sembrerebbe che Ida Platano possa conquistare ampio spazio all’interno del Trono Over. Non è chiaro se la sua amica Gemma Galgani tornerà ancora per una stagione negli studi Mediaset, ma la presenza della parrucchiera è sicura. Allo stesso modo, il ritorno di Riccardo Guarnieri sembrerebbe alquanto improbabile.

La foto rivela una nuova amicizia: cosa è accaduto al Twiga

Nella serata del 7 agosto c’è stata una lunga parata di vip al Twiga Beach Club di Forte dei Marmi. Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno condotto i The Alessandro Nomellini Awards 2022, che fra gli altri hanno premiato anche il virologo Matteo Bassetti e tutti coloro che avrebbero contribuito nel corso dello scorso anno a migliorare l’Italia.

Secondo le foto scattate da alcuni fan, Gianni Sperti ed Antonino Medugno sarebbero andati all’evento insieme. Sono infatti stati visti dai fan alla stazione dei treni di Forte dei Marmi. Si sono tutti chiesti immediatamente come mai i due si conoscessero, ed è trapelato che effettivamente il noto TikToker ha fatto un provino per il Trono Classico.

Ecco la foto che ritrae insieme l’opinionista di Uomini e Donne e l’ex GF Vip 6: