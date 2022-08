Tempesta d’amore, si prepara il peggio: azionista lascia il Furstenhoff

Nelle prossime settimane succederà il peggio a Tempesta d’amore: secondo le anticipazioni, l’azionista lascia il Furstenhoff. In poco tempo cambierà tutto, ed arriveranno due nuovi acquirenti che faranno rinascere un vecchio amore.

Le anticipazioni di Tempesta d’amore che arrivano dalla Germania rivelano che nelle prossime puntate arriverà finalmente la resa dei conti. La trama sembra sempre più ricalcare quella che ha portato alla prima uscita di scena dello storico personaggio Barbara Von Heidenberg, la cui perfidia alla fine le era tornata indietro più volte.

Se c’è un personaggio che ha raccolto la pesante eredità lasciata da Barbara Von Heidenberg è proprio Ariane Kalenberg. Il destino le si ritorcerà contro pure a lei, e nonostante il tentativo di trascinare insieme a sè Robert Saalfeld, alla fine sarà costretta a battere in ritirata, facendo intravedere un periodo di serenità all’hotel Furstenhoff.

Tempesta d’amore, l’azionista lascia il Furstenhoff

Ariane non rinuncerà fino all’ultimo ad utilizzare i suoi stratagemmi per arrivare ai suoi obiettivi. Deciderà di rapire Robert, ma qualcosa andrà storto. Ci sarà infatti un gesto che farà breccia nel freddo cuore della Kalenberg, che inizierà a vedere con occhi diversi Werner, fino ad innamorarsene perdutamente.

Il nuovo sentimento provato da Ariane le darà ulteriori motivazioni per provare a dividere Robert da Cornelia. Ogni tentativo, però, andrà a vuoto. Ariane fingerà ancora di essere rimasta incinta, per cercare di legare a sè il figlio di Werner. Nel frattempo, la situazione comincerà a precipitare quando tutti gli intrighi cominceranno ad essere svelati.

Il vecchio amore non è mai finito: cosa succederà con Alexandra

Ariane si sentirà braccata e ad un certo punto capirà di non avere altra scelta davanti a sè oltre a quella di uscire definitivamente di scena. Anche il suo addio, però, non sarà indolore. La Kalenberg deciderà di vendere le sue quote del Furstenhoff ad una vecchia conoscenza, che creerà parecchio scompiglio nell’albergo di lusso.

I nuovi azionisti saranno Markus e Alexandra Schwarzbach. Lei è una vecchia fiamma di Christoph, interessata ad acquistare anche le sue quote del Furstenhoff: il ritorno in albergo riaccenderà la loro passione. Markus, ad un certo punto, sorprenderà insieme Christoph ed Alexandra, ed avrà una reazione inaspettata.

Ecco alcune foto scattate durante le pause delle riprese di Tempesta d’amore: