Stefano De Martino, i suoi fan sono in ansia: cos’è successo al conduttore

Un piccolo inconveniente ha colpito Stefano De Martino. Adesso i followers temono possa vivere un vero e proprio incubo: le ultime.

Stefano De Martino subisce un primo colpo basso dopo una stagione estiva da incorniciare dal punto di vista lavorativo. Nelle ultime ore era stato chiamato per esibirsi al Twiga, ma purtroppo non ci sarà: il motivo.

Stefano De Martino nella serata di ieri doveva essere a lavoro, per fare un dj set al Twiga. L’esibizione però non è mai avvenuta, con il conduttore che avrebbe dovuto animare il premio The Alessandro Nomellini awards 2022, evento organizzato nella nota discoteca di Forte dei Marmi. Putroppo però il tutto è stato cancellato visto che il conduttore è risultato positivo al Covid. A renderlo noto sono stati gli organizzatori della manifestazione che hanno fatto sapere che il compagno di Belen Rodriguez non poteva onorare l’impegno preso.

La notizia della sua positività spiega anche perché Stefano sta apparendo di meno sui social nell’ultimo periodo. Rovinato anche lo scampolo di vacanze del conduttore, reduce da una stagione televisiva ricca di impegni. Da poco l’ex ballerino ha concluso la sua esperienza al timone del Tim Summer Hits 2022, rassegna musicale in onda su Rai Due, condotto in compagnia di Andrea Delogu. Il programma è riuscito ad ottenere ottimi ascolti, con l’inedita coppia che ha stupito tutti.

Stefano De Martino colpito dal Covid: salta la serata al Twiga

Stefano De Martino sarebbe quindi positivo al Covid. Oltre a questa notizia non sarebbero spuntati ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Si teme che possa vivere l’incubo vissuto da Belen, la quale ha affrontato il Covid soltanto un mese fa. Infatti proprio la compagna del ballerino spiegò: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto“. Insomma tra i due, quando si tratta di salute, vince sempre la linea del massimo riserbo.

Per la showgirl argentina sono già iniziati i primi appuntamenti lavorativi in vista della stagione tv 2022/2023. Di recente Belen si è recata negli studi Mediaset per registrare le prime puntate di Tu sì que vales, che saranno trasmesse su Canale Cinque a partire dal prossimo autunno. Intanto dopo aver mollato Antonino Spinalbese, la showgirl argentina si sta godendo il suo ritorno di fiamma con l’ex ballerino napoletano, tanto che i due starebbero pensando anche ad un secondo bambino insieme.